Führungswechsel bei der Nachhaltigkeitsregion 5G

Turnusgemäß wechselt die Vorstandschaft in der Nachhaltigkeitsregion 5G der Gemeinden Aldingen, Deißlingen, Denkingen, Frittlingen und Wellendingen jährlich von einer Gemeinde zur anderen. Durch den Amtsantritt des neuen Frittlinger Bürgermeisters Dominic Butz hat sich der Wechsel der Vorstandschaft von Bürgermeister Rudolf Wuhrer, Denkingen, zu Dominic Butz, Frittlingen, etwas verzögert. Nun aber wurde dieser Wechsel offiziell mit der Übergabe des Wandteppichs mit den Ortswappen der fünf Gemeinden der N!Region 5G vollzogen.

Dieser Wandteppich wurde von den Denkinger Filzerinnen anlässlich des ersten „Markts der Möglichkeiten“ zum Startschuss der gemeinsamen Nachhaltigkeitsregion am 26. Juni 2015 gefilzt und wandert seither jährlich in die Gemeinde, deren Bürgermeister gerade die Vorstandschaft übernommen hat.

Auch in der Geschäftsführung hat sich auf 1. April 2018 ein Wechsel vollzogen: Detlef Carstensen, seit 1. Oktober 2015 Geschäftsführer der N!Region 5G, hat sich nunmehr in den Ruhestand verabschiedet. Neuer Geschäftsführer ist der Denkinger Hauptamtsleiter Frank Nann.

Detlef Carstensen verabschiedet

Detlef Carstensen ist ein Mann der ersten Stunde der Nachhaltigkeitsregion. Gerade die Aufbauarbeit hat viel Zeit und Energie gekostet, die er mit großem Engagement und Herzblut aufgebracht hat. Neben dem organisatorischen Aufbau und der finanziellen Abwicklung fallen unter seine Amtszeit beispielsweise die Erstellung des gemeinsamen Nachhaltigkeitsberichts, Klimaschutzbericht, Mitfahrbänkle, Jugendgerechte Kommune oder das Projekt Spurwechsel. Bürgermeister Rudolf Wuhrer verabschiedete Detlef Carstensen mit einem Geschenkkorb mit Produkten aus den fünf Nachhaltigkeitsgemeinden und dankte ihm für seine zuverlässige und gewissenhafte Arbeit. Ebenfalls bedankte er sich im Namen der Bürgermeisterkollegen bei Raimund Bader, welcher sich in der bürgermeisterlosen Zeit in Frittlingen, engagiert und mit vielen Ideen in diese N!Region eingebracht hat.