Führungstrio bestimmt weiterhin Geschicke des Vereins

Sowohl der Vorstand Geschäftsbetrieb als auch der Vorstand PR haben bei der Mitgliederversammlung des FK Spaichingen zur Wahl gestanden. Die Amtsinhaber Heinz Hoffmann und Manfred Ziser wurden einstimmig wiedergewählt. Im Führungstrio ist Dominic Ziser als Vorstand für den sportlichen Bereich zuständig, er wurde bereits bei der letzten Versammlung für zwei Jahre in seinem Amt bestätigt.

Ohne Gegenstimme wurde ebenfalls Hubert Raible als Kassenprüfer das Vertrauen ausgesprochen. Peter Wedam ist kommissarisch für die Finanzen zuständig und organisiert seit Jahren hauptverantwortlich die Hallenflohmärkte. Sven Semunovic ist Vertreter der Aktiven, Heinz Dreher als Vertreter der passiven Mitglieder und Bernd Schneck als Beisitzer vervollständigen die Vorstandschaft.

Heinz Hoffmann ließ die jährlichen Veranstaltungen Revue passieren. In erster Linie waren das die beiden Hallenflohmärkte, das Elfmeterturnier musste aus organisatorischen Gründen 2017 ausfallen.

Peter Wedam gab den Kassenbericht wieder: Die größten Ausgaben verursachte der Spielbetrieb mit Kosten für Übungsleiter, Schiedsrichter und Abgaben an den WLSB. Nicht zuletzt der Ausfall des Elfmeterturniers führte laut Pressemitteilung zu einem kleinem Minus in der Vereinskasse.

Die Kasse wurde von Hubert Raible geprüft, es gab keine Beanstandungen. Die Entlastung des Kassierers und die von Joachim Schneck vorgeschlagene Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Dominic Ziser zog die sportliche Bilanz der letzten Saison, in der die Mannschaft den zweiten Tabellenplatz belegte, der zur Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg berechtigte. Das Spiel gegen den FSV Denkingen II ging jedoch verloren.

In der Aussprache informierte der Spielerrat, dass die Mannschaft in der Winterpause an mehreren Hallenturnieren teilnehmen wird. Negativ sei, dass einige der neuen Spieler bis dato noch nicht Mitglied im Verein seien, was Manfred Ziser als „Unding“ monierte.