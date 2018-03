Förster fällen kranke Bäume in Denkingen

Seit Wochenbeginn fallen am Klippeneck zahlreiche Bäume. Sie werden unter Aufsicht von Förster Joachim Reger gefällt, um Gefahr für Autofahrer und Fußgänger zu vermeiden (wir haben berichtet). Ein Besuch im Wald.

Ein lautes Knacken, ein lang gezogenes Ächzen und am Ende lautes Prasseln. Noch ein kurzes Federn nach dem Aufprall, dann liegen vier Tonnen Holz quer auf der Straße am Denkinger Klippeneck. Es ist das Ende einer etwa 35 Meter hohen Weißtanne, gefällt mit Motorsäge, Axt und Kunststoffkeilen.

Pilzbefall macht Bäume krank

Dass sie fallen musste hat einen guten Grund. „Wir fällen die Bäume, die eine Gefahr für Fußgänger und Autofahrer darstellen“, sagt Förster Joachim Reger. Er arbeitet sich mit seinem Team seit Tagen die gewundene Straße am Klippeneck hoch. Ihr Weg wird gesäumt von Stapeln dicker Stämme und großen Haufen von Ästen. Die meisten Stämme haben einen dunkel verfärbten Kern. „Das sind die Eschen. Sie sind vom Eschentriebsterben betroffen“, erklärt Reger. Pilzbefall durch Hymenoscyphus pseudoalbidus, zu deutsch: Falsches Weißes Stengelbecherchen. „Der kommt wahrscheinlich aus Südostasien, unsere heimischen Eschen sind nicht resistent.“ Die Folge: Austrocknende und absterbende Äste, die leicht brechen können. Krank sind auch einige Fichten. Die Rotfäule zerfrisst das Holz, die Bäume werden instabil. Andere stehen schief, werden durch die Schneelast noch weiter in Richtung Straße gedrückt.

Holz wird verkauft

Zusammen mit der Straßenmeisterei haben Reger und seine Kollegen Thomas Liechtke, Forstwirt der Stadt Spaichingen, und Stefan Asal, Forstwirt Stadt Trossingen, die Bäume markiert, die weg müssen. Rote, blaue, grüne Striche und Symbole sind an den Stämmen. Sie markieren, wem der Baum gehört. 27 Waldbesitzer teilen sich das Gebiet auf, dazu kommt der Gemeinde- und Kirchenbesitz. „Alle waren einverstanden mit unseren Arbeiten“, sagt Reger. Hätten sie verweigert, wären sie im Schadensfall allerdings auch haftbar gewesen. Ein gutes Argument für die Förster. „Dreimal war die Feuerwehr in letzter Zeit hier, weil Bäume auf die Straße gefallen sind, auch ganz ohne Sturm.“

Außerdem bekommen die Besitzer den Erlös ihres Holzes, das in Sägewerken und Hackschnitzelanlagen landet. Abzüglich einer Gebühr für die Arbeiten. Reger: „Unsere ganzen Vorarbeiten sind da allerdings nicht eingerechnet. Das ist ein Angebot, mit dem ein privater Anbieter wohl nicht konkurrieren könnte.“ So fallen die Bäume, gerodet und gestutzt von Motorsäge oder Spezialbagger der Firma Niefer aus Villingendorf.

Arbeit in arktischer Kälte

An der Weißtanne auf der Straße singen inzwischen wieder die Motorsägen von Thomas Liechtke und Stefan Asal. Sie entfernen die größten Äste. Der Rauch der Sägen steigt auf neben Dampfwolken aus den Mündern der Männer. Denn es ist kalt. Eiskalt. Dass ihre Arbeiten ausgerechnet in die frostigsten Tagen des Jahres fallen, nehmen sie pragmatisch. „Zwiebelprinzip“, sagt Asal. „Wir tragen möglichst viele Schichten übereinander. Und das wichtigste ist: Immer in Bewegung bleiben.“ Acht bis zehn Stunden am Tag arbeiten sie hier bei bis zu minus 16 Grad. „Gestern war es schon extrem“, sagt Liechtke, „aber es muss ja.“

Es muss ja, das gilt auch für Autofahrer und Anwohner am Klippeneck. „Das ist total in Ordnung. Es war rechtzeitig angekündigt und es ist zum eigenen Schutz“, sagt Josef Zepf, Wirt im Schützenhaus Zepf unten am Klippeneck. Er wohnt oben, muss also ab und zu durch und an den Fällarbeiten vorbei. „Die lassen mich dann passieren, sobald sie mit der jeweiligen Arbeit fertig sind und alles sicher ist.“ Eine ursprünglich geplante Umleitung durch den Wald funktioniere wegen der Witterungsverhältnisse nicht. Die paar Minuten Wartezeit, die ihn die Arbeiten immer wieder kosten, nimmt er aber gerne hin. „Bisher haben alle Verständnis gezeigt“, sagt Förster Reger. „Und am Samstag sind wir auch schon wieder weg.“

Dann soll auch die große Weißtanne nicht mehr auf der Straße liegen. Sie wird nach und nach zerlegt und soll danach abtransportiert werden, ab ins Sägewerk.