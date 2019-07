Förderverein Krankenhaus Spaichingen ist nun eingetragen

Der Förderverein Krankenhaus Spaichingen ist nun als gemeinnützig beim Vereinsregister eingetragen. Dies teilt Vizevorsitzender Dr. Albrecht Dapp mit. Nächste Aktivität wird das „Zukunftsforum zur medizinischen Versorgung im Landkreis Tuttlingen“ am 18. Juli um 19 Uhr in der Alten Turnhalle Spaichingen sein.

Prof. Giovanni Maio vom Institut für Medizinethik in Freiburg spricht über „Medizin zwischen Ethik und ökonomischen Zwängen“. Es wird ein Podium mit Vertretern der Industrie, Handwerk, niedergelassenen Ärzten, der Klinikinitiative und der Bürgerinitiative Pro Spital, Bad Säckingen, geben. Beiträge der Zuhörer sind ausdrücklich erwünscht. Der Eintritt ist frei.

Im Januar hatte sich eine Bürgerbewegung gegen Pläne des Landrats gebildet, durch eine Umstrukturierung den Bestand der stationären Inneren Medizin und Geriatrie im Krankenhaus Spaichingen in Frage zu stellen. Die „Klinikinitiative Spaichingen“ sammelte 11 000 Unterschriften für den Erhalt der Klinik innerhalb von zwei Wochen. Am 7. März beschloss der Kreistag, vor einer Entscheidung über das Klinikschicksal ein Gutachten einzuholen, und dabei auch die Klinikinitiative anzuhören.

Zur Verstetigung der Bürgerinitiative wurde am 15. Mai der „Förderverein Krankenhaus Spaichingen“ gegründet. Vorsitzender wurde Dr. Gert Forschner, sein Stellvertreter Dr. Albrecht Dapp, der schon die Klinikinitiative moderiert hatte. Dieser präsentierte sich inzwischen mit Informationsständen auf dem Wochenmarkt in Spaichingen, beim Heubergpokal Mahlstetten und in Wehingen. Ein erstes Gespräch mit den vom Kreistag bestimmten Gutachtern der Oberender AG habe am 28. Juni stattgefunden, so Albrecht Dapp.