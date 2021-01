Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Spaichingen lädt zu einem Online Meeting am Montag, 25. Januar, um 19 Uhr ein. Das Thema lautet: „Energie- und Verkehrswende: Herausforderung in globalen Lieferketten. Arbeitsplatzverluste in der heimischen Autoindustrie? Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen im globalen Rohstoffabbau? Warum der Wandel trotzdem gelingen wird.“

Darüber tauscht sich die Bundestagskandidatin Annette Reif (aus Aldingen), die für den Wahlkreis Tuttlingen-Rottweil kandidiert, mit Jürgen Kretz und Klaus Steinmüller aus. Jürgen Kretz ist in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und beschäftigte sich in der Demokratischen Republik Kongo mit den sozialen und ökologischen Bedingungen des Abbaus von Kobalt und Konfliktrohstoffen. Klaus Steinmüller ist Geologe und Wirtschaftswissenschaftler am Thinktank „Industrielle Ressourcenstrategien“ am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und im Sektor mineralische Rohstoffe seit über 30 Jahren international tätig.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting lauten: https://us02web.zoom.us/j/81909254008? pwd=M1h5NWliRG9QWW5wcExx QTFIeGhnZz09 (alles zusammen geschrieben); Meeting-ID: 819 0925 4008; Kenncode: 914601. Weitere Infos und der Link zum einfachen Anklicken findet sich auf der Homepage von Annette Reif: annettereif.de Alle Interessierten sind eingeladen.