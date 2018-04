Experte gibt Gartenfreunden wertvolle Tipps

Bei strahlend blauem Himmel haben sich im Garten von Gisela Müller oberhalb des Heubergwanderwegs 22 Interessierte getroffen, um den Schnittunterweisungen von Fachberater Harald Schäfer vom Landesverband der Gartenfreunde zu folgen. Zunächst wurden junge Steinobstbäume in die richtige Form gebracht.

Schäfer ermunterte die Teilnehmer, großzügig einzugreifen, um später leichter am Baum ernten zu können. Er verstand es, die Umstehenden in die Entscheidung über die nötigen Schnittmaßnahmen einzubinden, so eine Pressemitteilung. Bei alten Bäumen sei es notwendig, immer wieder einen Verjüngungsschnitt durchzuführen, damit sie nicht vergreisen. An großen Bäumen werde fast immer mit der Säge gearbeitet. „Ein starker Rückschnitt sollte aber nicht in der Winterruhe durchgeführt werden, weil besonders Kernobstbäume so reagieren, dass man kaum noch Herr wird über die Neutriebe“, erläuterte der Experte. Äste, die Frucht bringen sollen, würden kaum angeschnitten.

Gisela Müller bot den Teilnehmern während der Veranstaltung heißen Punsch an. Harald Schäfer zeigte auch Tricks, wie man durch Ausbrechen von Knospen den Neuaustrieb regulieren kann. Bei Beerensträuchern seien dunkle Triebe zu entfernen. Zum Schluss der informativen Veranstaltung konnten zum Nachlesen Infomappen zum Obstbau mitgenommen werden.