Expedition N macht in Gosheim Station

Das zweistöckige Expeditionsmobil der Baden-Württemberg Stiftung macht vom heutigen Freitag, 9. März, bis Sonntag, 11. März, bei den Info- und Energietagen der Firma Hermle Station. Die Expedition N informiert zu Nachhaltigkeit und Energiewende.

Energie aus Sonne, Wind, Biomasse oder Erdwärme: Die Zukunft der Energiegewinnung gehört den „Erneuerbaren“. Doch wo stehen wir beim Generationenprojekt der Energiewende und wie können wir den Energiebedarf in Zukunft ohne fossile Energieträger decken? Welche Herausforderungen die Energiewende in Deutschland bereithält und welche Chancen sie bietet, zeigt die Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg. Von 9. bis 11. März macht das zweistöckige Expeditionsmobil der Baden-Württemberg Stiftung bei den Info- und Energietagen der Firma Hermle in Gosheim Station und lädt alle Interessierten zu einer Expedition durch die Themenwelten der Energiewende und Nachhaltigkeit ein.

Öffentlicher Vortrag über Nachhaltigkeit

Angemeldete Schülergruppen können das Expeditionsmobil am Freitag beim Experiment „Sonnenenergie nach dem Vorbild der Pflanze“ und bei geführten Ausstellungsrundgängen erkunden. Am Samstag steht das Expeditionsmobil allen Interessierten von 13.30 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr offen. Ein öffentlicher Vortrag informiert am Sonntag um 13 Uhr im Obergeschoss des Expeditionsmobils über das Thema „Nachhaltigkeit & Energiewende – nachdenken, umdenken, Zukunft gestalten“.

Energiewende auf 100 Quadratmetern

Was über 27 000 Windkraftanlagen, über drei Millionen Solaranlagen und über 9000 Biogasanlagen in Deutschland zur Energiewende beitragen, lässt sich im Expeditionsmobil der Expedition N auf 100 Quadratmetern Ausstellungs-, Vortrags- und Experimentierfläche entdecken. Die multimediale und interaktive Ausstellung im Erdgeschoss des Expeditionsmobils mit über 20 Exponaten ist thematisch gegliedert: Die Besucherinnen und Besucher können die physikalischen Grundlagen der Energie entdecken, sich über die Ziele und Herausforderungen der Energiewende in Deutschland informieren und herausfinden, wie jede und jeder nachhaltiger leben kann.

Am Knallgasexponat kann man es nicht nur krachen lassen – es lässt sich auch viel über Elektrolyse oder das Funktionsprinzip einer Brennstoffzelle lernen. Das interaktive Modellhaus zeigt, wo sich Strom im Haushalt einsparen lässt. Auf Knopfdruck und mit Hörtexten finden die Besucher beim Exponat „Hotspots des Klimawandels“ heraus, wo auf der Erde der Klimawandel bereits jetzt Spuren hinterlässt. Das Exponat Agenda 2030 informiert anschaulich über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Dass auch Platz für kritische Fragen ist, zeigt das Klappen-Exponat „Rücken- oder Gegenwind“, das mit ausgewählten Fragen und Antworten zur Windkraft zum Diskutieren anregt. Das Obergeschoss des Mobils bietet Platz für Vortrags-, Diskussions- und Filmformate.