Events sollen „Marke Spaichingen“ bilden

Der Verwaltungsausschuss hat sich am Montagabend über das Spaichinger Stadtmarketing, die Veranstaltungen und die Zuschüsse der Stadt an den Gewerbe- und Handelsverein zunächst mit der Zielrichtung der Grundsatzkritik unterhalten. Beschlossen wurde dann: Es bleibt alles beim alten, nur ein fixer Zuschussbetrag für außergewöhnliche Aktionen wie den Winterzauber von 8000 Euro wird in den städtischen Haushalt zusätzlich aufgenommen. Trotzdem können jederzeit außerplanmäßige Anträge gestellt werden. Bedingung ist aber, dass der Gemeinderat rechtzeitig informiert wird.

Der Beschlussfassung zu folgen war nicht ganz einfach, waren doch weder ein als Grundlage dienendes Schreiben vom GHV-Vorsitzenden Hermann Früh, noch die dann zur Beschlussfassung vorgelegten Punkte in der Vorlage formuliert. Außerdem wurde auch während der Beschlussfassung weiter diskutiert.

Ziel Bürgermeister Schuhmachers war erklärtermaßen, eine Art Generaldebatte anzustoßen, welche Aufgaben der GHV beziehungsweise die dort angestellte und von der Stadt zur Hälfte bezuschusste Citymanagerin in punkto Einzelhandels- und Wirtschaftsförderung haben sollen. Generell, so schränkte Schuhmacher ein, finde er aber 35 000 Euro im Haushalt, von denen rund 24 000 Euro, so die Rechnung Hermann Frühs, auch tatsächlich abgerufen würden, nicht zu viel, so Schuhmacher; er halte die Arbeit der Citymanagerin für „herausragend“.

Kritik des Bürgermeisters

Die Präsentation Frühs und Simone Stoffels zeigte: Die Events wie die erfolgreiche lange Einkaufsnacht oder der Winterzauber seien Wirtschaftsförderung und das Kreieren der „Marke Spaichingen“. Die Kritik Schuhmachers, dass sich die Mitglieder zu wenig an Events auch materiell beteiligten, obwohl sie damit Umsätze steigerten, sei nachvollziehbar, so Früh.

Generell aber, das betonte Klaus Teufel vom GHV, gelte es, das Bestehende zunächst einmal zu erhalten. Im Übrigen, so Stoffel, habe Spaichingen im Gegensatz zu anderen Städten sehr wenig Leerstand. Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher betonte die Notwendigkeit der Geschäftsakquise. Denn es gehe nicht darum, verloren gehende Traditionsgeschäfte irgendwie zu füllen, sonder mit Qualität. Man dürfe nicht „dem Wahn verfallen, Dönerläden und Spielotheken zuzulassen. Dann lieber gar nichts“. Es gebe alles in der Stadt, aber als „Kik“ den Gehweg vollgestellt habe mit Badeschlappen und Ein-Euro-Waren, „ist das für mich keine Versorgung“. Er habe das Ordnungsamt gebeten einzuschreiten, um zu zeigen, „dass wir nicht wie Palma de Mallorca aussehen wollen.“

Ähnlich seine Kritik an der Gastronomie: „22 Gastronomiebetriebe klingt gut (...), aber von den 22 sind 15,16, die kannst du grad mal knicken.“ Nicht jeder wolle Döner oder Spaghetti auf der Straße oder Pizza. „Wenn ich Ihnen sage, dass es in Schura einen Bären gibt, dann ist dieser Betrieb für Schura genauso viel wert wie 22 bis 30 Betriebe bei uns.“

Die Kritik und Bitten der Räte waren zusammen gefasst: Walter Thesz (SPD) wollte vor allem einen Erfolgsnachweis, beziehungsweise vor allem Rechnungen, wenn die Stadt bezuschusse. Er betonte auch, dass beim Projekt Digitalisierung (wir werden noch berichten) sich die Stadt nicht mitgenommen fühlt. Heinrich Staudenmayer (FW) sagte, dass es mehr Aufgabe der Citymanagerin sei, an der Basis zu arbeiten, Events könne auch eine Agentur organisieren. Alle anderen Fraktionen zeigten sich weitgehend einig mit der Arbeit des GHV.

Die Beschlüsse

Folgendes wurde beschlossen: Stadtmarketing und Citymanagement bleibt in den Händen des GHV, was aber an keinem Punkt in der Debatte überhaupt angesprochen worden war, es bleibt beim Personalkosten- und Sachkostenzuschuss an den GHV von je 15 000 Euro maximum. Sonstigen Aktionen werden nach Antrag von Marcel Aulila (FDP) statt mit 5000 gesamt und je Veranstaltung bis 2000 nun bis maximal 8000 Euro jährlich ohne Bindung gewährt. Bei den sonstigen Kosten müssen die Mitglieder des GHV und der GHV insgesamt je 25 Prozent tragen, die Stadt die anderen 50 Prozent, der Gesamtförderrahmen wird auf 38 000 Euro maximal festgelegt.

Hitzige Momente der Debatte

Hitzig wurde die Diskussion beim Punkt, wie Spaichingen noch attraktiver werden könnte. Citymanagerin Simone Stoffel forderte einen freundlicheren Umgang bei der Parkraumbewirtschaftung. Statt zu warten bis einer vom Auto wegläuft, der seine Parkscheibe vergessen hat, um dann ein Knöllchen zu verteilen, könne ihn der Stadtsheriff beim Aussteigen freundlich auf die vergessene Scheibe aufmerksam machen.

Die Mitarbeiter machten hier ihren gesetzlichen Job, explodierte Bürgermeister Schuhmacher: „Hören Sie auf von Dingen zu reden, von denen Sie nichts verstehen.“ Ebenso wie bei der Bitte, den Einzelhändlern, etwa durch hohe Stand- und Plakatgebühren, falsche Signale zu setzen. Schuhmacher betonte, die Bauhofleistungen müssten eingerechnet werden. Dass die Eventagentur light and sound statt 500 Euro nur 300 Euro fürs Ausleihen der Bühne bezahle, liege daran, dass sie sie selber hole und aufbaue, weil sie vom Fach sei.