Evangelisches Jugendwerk feiert am Sonntag einen überregionalen Open-House-Gottesdienst

Das Evangelische Bezirksjugendwerk Tuttlingen (mit Sitz in Spaichingen) veranstaltet zusammen mit der Evangelischen Jungen Gemeinde Schwenningen (EJGS) einen überregionalen Open House Jugendgottesdienst in der Johanneskirche in Schwenningen am Samstag, 26. Juni. Start ist um 19 Uhr. Diesen Gottesdienst wird es auch per Livestream geben.

Eingeladen sind alle Jugendliche und alle Interessierten. Predigen wird Julian Korff, Jugendreferent beim Landesjugendwerk (EJW). Das Thema „Geduld“ haben die Jugendliche und Junge Erwachsene des Open House-Teams in digitalen Vorbereitungstreffen für diesen Gottesdienst selber gewählt.

Am vergangenen Montag war das erste Live-Treffen des Teams in der Johanneskirche. Letzte Absprachen und auch das Hygienekonzept wurden besprochen. Jede und jeder hat in kleinen Teams Aufgaben übernommen: Da gibt es zum Beispiel ein Livestream-Technikteam, ein Beamer-Technikteam, zwei Jugendliche übernehmen die Moderation.

Es wird eine „Gedulds-Aktion“ geben und auch Gebet wird „in einer ganz anderen Form“, so die Presasemitteilung, möglich werden. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Band „Unshakeables“ aus Aldingen. Mitsingen wird mit Maske möglich sein.

Es gelten die aktuellen und örtlichen Coronabestimmungen mit Abstand und Datenerhebung während des Gottesdienstes. Im Anschluss wird es im Freien noch Eis und Getränke geben.

Weitere Information gibt es bei den Veranstaltern: Evangelisches Jugendwerk Bezirk Tuttlingen – www.ejw-bezirktut.de und der Evangelischen Jungen Gemeinde Schwenningen – www.ejgs.de