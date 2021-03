Evangelisches Bezirksjugendwerk führt den neuen Arbeitskreis ein

Das aktuelle Magazin des Evangelischen Bezirksjugendwerks Tuttlingen, facts! 1-2021, ist soeben erschienen. Anders wie in den Jahren sonst üblich, ist diese Ausgabe nicht Anfang des Jahres schon in die Häuser der Bezieher in den Orten des Kirchenbezirks Tuttlingen gekommen, sondern „Corona-bedingt“, einige Wochen später.

Das Evangelische Bezirksjugendwerk Tuttlingen mit Sitz in Spaichingen hat den neuen Bezirksarbeitskreis gewählt und eingeführt. Das Prozedere war Corona-bedingt anders als sonst.

Noch im Dezember 2020 fand die erste Online-Delegiertenversammlung des Bezirksjugendwerkes Tuttlingen statt. Eigentlich war die jährliche Delegiertenversammlung im November in Hausen ob Verena geplant. Dabei standen auch die regulären Wahlen an. Es kam anders.

Auch zum ersten Mal wurde das verantwortliche Gremium der Bezirksjugendarbeit, der Vorstand und der Bezirksarbeitskreis, per Briefwahl gewählt. Die Wahlleiter Eckhard Maurer und Ernst Kohler zählten die Wahlunterlagen aus. Das Ergebnis der Wahl wurde den gewählten Kandidaten mitgeteilt und alle Kandidaten nahmen die Wahl an. Der neugewählte BAK wurde am 30. Januar in einem Gottesdienst in Aldingen eingeführt: Live und per Livestream. Dass dies auch in Pandemiezeiten möglich wird, war den Verantwortlichen des Bezirksjugendwerkes ein besonderes Anliegen.

Die Predigt hielt Pfarrer Cornelius Kuttler, der Leiter des Landesjugendwerkes (EJW). Die Einführung des Bezirksarbeitskreises hat Bezirksjugendpfarrer Matthias Figel aus Hausen ob Verena übernommen. Es sei ein besonderer Gottesdienst gewesen, so die Pressemitteilung des Bezirksjugendwerks, in dem viele neu in ihrem Glauben gestärkt und ermutigt worden seien, so schreibt Ingrid Klingler, Bezirksjugendreferentin in der aktuellen Ausgabe des Magazins des Evangelischen Bezirksjugendwerks Tuttlingen, „facts!“.

Diesen Gottesdienst kann man auch noch im Nachhinein anschauen und mitfeiern. Den Link findet man auf der Homepage des Bezirksjugendwerkes Tuttlingen.

Das Jahr 2021 wird für das EJW ein Jahr zum Feiern. Dazu gibt es gleich drei Anlässe. Vor 50 Jahren schlossen sich das Evangelische Mädchenwerk und das Evangelische Jungmännerwerk zusammen und bilden seitdem gemeinsam das Evangelische Jugendwerk in Württemberg.

Bereits vor 75 Jahren wurde die Jugendarbeit innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg nach dem Krieg neu geordnet. Mit der Formel „selbständig im Auftrag“ bekam die Jugendarbeit ein Maß an Selbständigkeit, dass in der Kirchenlandschaft in Deutschland einzigartig sei.

Seit ganzen 100 Jahren gibt es schließlich in Württemberg eine evangelische Sportarbeit, in der junge Menschen nicht nur der sportliche Wettstreit, sondern auch der gemeinsame Glaube bewegt.