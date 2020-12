Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen sagt alle Gottesdienst nach dem 4. Advent ab

Angesichts der hohen und noch weiter steigenden Corona-Infektionszahlen hat sich der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Spaichingen schweren Herzens dafür entschieden, ihre Gottesdienste an Heiligabend bis einschließlich 10.Januar 2021 abzusagen.

„Die Weihnachtsbotschaft ,Fürchtet euch nicht!’ hat in der aktuellen Situation eine ganz neue Bedeutung erhalten“, so Pfarrer Johannes Thiemann in seiner Pressemeldung. „Sich nicht zu fürchten vor unpopulären Entscheidungen. Sich nicht davor zu fürchten sich an denen auszurichten, die auf den Schutz und die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen sind. Sich nicht davor zu fürchten das zu tun, was der Kirchengemeinde möglich ist, damit die Kontakte eingeschränkt werden. Als Kirchengemeinde wissen wir, wie wichtig Gottesdienste für viele Menschen sind. Wissen wir, dass der sonntägliche und feiertägliche Gottesdienst das Zentrum der Gemeinde ist. Gerade an Weihnachten ist der Gottesdienstbesuch etwas Zentrales für die Feier dieses Festes, damit Ruhe einkehren kann, neu auf die Botschaft des Friedens gehört wird, vor allem neue Kraft und Hoffnung geschöpft werden kann“.

Dennoch bereiten der Kirchengemeinde gerade die ständig steigenden Infektionszahlen große Sorgen. Hier sieht sie sich in der Verantwortung, aus christlicher Nächstenliebe, Menschenleben zu schützen. Sie möchte das Risiko, dass sich Menschen im Zusammenhang mit einem Gottesdienstbesuch infizieren könnten, ausschließen. An Heiligabend wird die Kirchengemeinde sowohl ein Krippenspiel mit der Kinderkirche als auch einen Heiligabendgottesdienst über youtube ins Netz stellen, wie dann auch an den folgenden Fest- und Sonntagen. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.Evang-Kirche-Spaichingen.de) sowie den aktuellen Link, mit dem der jeweilige Gottesdienst mitgefeiert werden kann. Ebenfalls haben bereits alle über 80-jährigen Gemeindeglieder einen Liturgievorschlag erhalten, um daheim einen Gottesdienst feiern zu können.

Die Kirchengemeinde bittet um Verständnis für ihre Entscheidung, die ihr nicht leicht gefallen ist.