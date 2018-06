Evangelische Kirche lädt zu Gottesdiensten

Am Gründonnerstag findet um 18 Uhr eine Abendmahlsfeier mit Diakonin Lücking in der Evangelischen Kirche statt. Zwei Menschen am Kreuzweg, Judas und Petrus, geben Impuls es in diesem besinnlichen Gottesdienst. Im Anschluss wird zu einem kleinen Imbiss eingeladen, ebenfalls in der Kirche. Am Karfreitag, 18. April, beginnen die Gottesdienste mit Pfarrer Thiemann um 8.30 Uhr in der Krankenhauskapelle und um 10 Uhr in der Kirche, jeweils mit Abendmahl. Der Projektchor gestaltet diesen Gottesdienst mit.

Am Ostersonntag, 20. April, beginnt um 5.30 Uhr mit einer Ostermorgenfeier in der Evangelischen Kirche mit Diakonin Lücking. „Von der Dunkelheit der Passion Jesu in das Licht des Ostermorgens“ – mit Liedern, Texten und in der Stille wird dem Leidensweg Jesu gedacht, der mit dem Osterevangelium, dem Läuten der Glocken und dem Entzünden der Osterkerze in das Licht der Auferstehung mündet. Mit einem einfachen Frühstück in der Kirche endet diese Feier, bevor vor der Kirche ein Osterfeuer angezündet wird. Um 8.30 Uhr findet ein Gottesdienst in der Krankenhauskapelle mit Pfarrer Thiemann statt, um 10 Uhr in der Kirche, mit Posaunenchor und in Form der Deutschen Messe, ebenfalls mit Thiemann.

Am Ostermontag, 21. April, startet um 10 Uhr ein Familien-Krabbelgottesdienst. Wegen Renovierungsarbeiten im Gemeindehaus wird in der Kirche gefeiert: „Auf dem Weg nach Emmaus“ lautet das Thema, erzählt mit Bildern und szenisch. Diakonin Lücking leitet den Gottesdienst, der mit einem Imbiss in der Kirche endet.