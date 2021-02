Evangelische Kirche bleibt online

Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Spaichingen hat in seiner virtuellen Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen, analog des verlängerten „Lockdowns“, bis zunächst einschließlich 14. Februar weiter die Präsenzgottesdienste auszusetzen und weiter einen Gottesdienst über Youtube anzubieten.

In der Argumentation für die Verlängerung hat sich nichts geändert, so die Mitteilung der Gemeinde. Es seien weitere Verschärfungen vorgenommen worden, um die Ansteckungszahlen weiter zu senken. „Die Kirchengemeinde ist sich bewusst, dass die Geduld und die Bereitschaft die Maßnahmen mitzutragen, stark beansprucht werden und die Kräfte aller Beteiligten langsam aufgebraucht sind.“ Dennoch bitte sie alle, weiter mit dazu beizutragen, dass die Inzidenzzahlen sinken, so dass in möglichst absehbarer Zeit wieder an Lockerungen gedacht werden könne. Der Link für den je aktuellen Sonntagsgottesdienst ist auf der Homepage zu finden: www.Evang-Kirche-Spaichingen.de.