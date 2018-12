Evangelische Gottesdienste - An Weihnachten wird die Musik gefeiert

Die Gottesdienste der evangelischen Gemeinde an Heiligabend nehmen laut einer Pressemitteilung den besonderen und festlichen Charakter dieses Abends auf. Dabei steht häufig die Musik im Vordergrund. Um 15 Uhr feiert Vikarin Annika Brandt den Gottesdienst mit dem Chor „Choropax“ unter der Leitung von Herrn Blaas, wie es schon viele Jahre Tradition in der Kirche ist. Viele Chormitglieder kommen mit aus diesem Anlass an Heiligabend nach Spaichingen, um diesen Gottesdienst mitzugestalten und zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen.

Um 16.30 Uhr findet ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt. Diakonin Gritli Lücking hat mit den Kindern der Kinderkirche und weiteren Kindern ein Krippenspiel einstudiert und bringt auf diese Weise allen die Weihnachtsbotschaft nahe.

Christvesper, katholische Weihnachten und Krankenhauskapelle

Pfarrer Johannes Thiemann feiert dann um 18.30 Uhr mit dem Posaunenchor die Christvesper. Gerade die Begleitung des Gesangs durch den Posaunenchor und dessen Mitgestaltung des Gottesdienstes soll den festlichen Charakter dieses Abendgottesdienstes hervorheben und stimmt in die beginnende „Heilige Nacht“ ein. Die Gottesdienstbesucher werden, wie jedes Jahr, mit dem Lied „O du fröhliche“ in diese besondere Nacht entlassen.

Am Dienstag, 25. Dezember, sind alle eingeladen zum Festgottesdienst in Balgheim in der katholischen Kirche mitzufeiern, um 10 Uhr geht es los. Der Posaunenchor gestaltet und begleitet wieder den Gottesdienst. Pfarrer Thiemann freut sich, wenn alle Christen, nicht nur aus Balgheim, egal welcher Konfession, den katholischen Gottesdienst mitfeiern.

Am Mittwoch, 26. Dezember, um 08.30 Uhr findet zunächst ein Gottesdienst in der Krankenhauskapelle statt. Für alle, die über diese Feiertage im Krankenhaus sein müssen, aber auch für alle, die gern früh aufstehen oder in der Nachbarschaft wohnen. Um 10 Uhr findet der Festgottesdienst mit Pfarrer Thiemann zum 2. Weihnachtsfeiertag in Form der Evangelischen Messe in der Kirche statt – mit der Feier des Abendmahls.