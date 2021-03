Evangelische Gemeinde kehrt ab 14. März zu Präsenzgottesdienst zurück

Ab 14. März will die evangelische Kirchengemeinde Spaichingen wieder Präsenzgottesdienste feiern. In seiner jüngsten Video-Sitzung hat der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde sich mit einer Mehrheit der Stimmen für die Wiederaufnahme der Gottesdienste in der Kirche ausgesprochen.

Am morgigen Sonntag, 7. März, wird also voraussichtlich zum letzten Mal zum Gottesdienst im Netz eingeladen, der Gottesdienst wird also zur gewohnten Zeit um 10 Uhr auf Youtube zu sehen und mitzufeiern sein. Der Link ist auf der Homepage der Kirchengemeinde zu finden: www.Evang-Kirche-Spaichingen.de.

In seiner Sitzung machten es sich die Kirchengemeinderäte nicht leicht, so Pfarrer Johannes Thiemann in seiner Pressemitteilung. Da noch in der vergangenen Woche die Inzidenzzahlen zu sinken schienen, sahen es die meisten der Räte als möglich an, sich wieder in der Kirche zum Gottesdienst zu treffen. Angesichts der nun erneut steigenden Zahlen wollte man die Ministerpräsidentenkonferenz abwarten. Auch spielte bei der Entscheidung eine Rolle, dass bereits eine vorsichtige Öffnung der Schulen und Kindergärten vorgenommen wurde.

Nun sieht es so aus, dass trotz steigender Inzidenzzahlen langsam begonnen wird, an der einen und anderen Stelle Lockerungen vorzunehmen. Da für den Gottesdienst in der Kirche ein gutes Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt wurde, möchte die Kirchengemeinde ab dem 14. März wieder mit ihren Gottesdiensten in der Kirche beginnen. Sie weist darauf hin, dass nach wie vor nur Personen aus einem Haushalt zusammensitzen dürfen, die Anzahl der Sitzplätze begrenzt sind, da auf einen Abstand von zwei Metern geachtet wird, wie in allen anderen öffentlichen Gebäuden Maskenpflicht besteht (FFP2 Masken oder klinische Masken), die Hände beim Betreten der Kirche desinfiziert werden müssen, die Teilnehmer namentlich dokumentiert werden und nicht gesungen werden darf. Von der Landeskirche wird eine verkürzte Gottesdienstdauer von etwa 35 bis 40 Minuten vorgeschrieben.

Den Kirchengemeinderäten ist es wichtig, alle Gottesdienstbesucher zu bitten, auf dem Weg zum Gottesdienst und vor allem nach dem Gottesdienst die Abstandsregeln und geltenden Versammlungsregeln zu beachten. Es geht darum, dass alle weiterhin sehr achtsam miteinander umgehen und jeder dazu beiträgt, damit wir in absehbarer Zeit wieder normalere Bedingungen für unser alltägliches Leben erlangen können.

Des weiteren wird die Kirchengemeinde zunächst die Gottesdienste aufnehmen und zu Beginn der folgenden Woche ins Netz stellen. Sie prüft, ob es möglich ist und auch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten vertretbar, den Gottesdienst live zu streamen, solange es durch Einschränkungen im öffentlichen Leben geboten scheint.