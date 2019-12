Evangelische Gemeinde feiert Weihnachten

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt an Heiligabend und über die Weihnachtsfeiertage zu ihren unterschiedlichen Gottesdiensten herzlich ein.

Bereits um 15. Uhr an Heiligabend, 24. Dezember, feiert die Gemeinde ihren ersten Gottesdienst, der wieder auf besondere Art und Weise durch den Chor „Choropax“ mitgestaltet wird, unter der Leitung ihres Dirigenten Herrn Blaas. Es freut die Kirchengemeinde, dass diese Tradition vom Chor weiter fortgesetzt wird.

Um 16.30 Uhr sind dann besonders Familien mit Kindern angesprochen, durch ein etwas anders „Krippenspiel“, als Schattenspiel gestaltet, das vor allem von den Kindern der Kinderkirche und jugendlichen Mitarbeitern vorbereitet und angeleitet wird, verantwortet von Diakonin Gritli Lücking.

Um 18.30 Uhr findet dann der abendliche Christvespergottesdienst statt, der vom Posaunenchor mitgestaltet wird. In diesen besonderen Abend werden dann alle Gottesdienstbesucher mit dem Lied „O du fröhliche“ entlassen.

Am ersten Christtag, 25. Dezember, lädt die Evangelische Kirchengemeinde um 10 Uhr zu einem Abendmahlsgottesdienst in der katholischen Kirche in Balgheim ein, und freut sich, wenn sich alle Balgheimer ansprechen lassen und gemeinsam diesen Weihnachtsgottesdienst feiern, wie jedes Jahr mit dem Posaunenchor.

Am zweiten Christtag, 26. Dezember, findet dann ein Weihnachtsgottesdienst in der Evangelischen Kirche in Spaichingen statt, in Form der deutschen Messe, mit der Feier des Heiligen Abendmahls. Über die Weihnachtsfeiertage ist die Kollekte für die diesjährige „Brot für die Welt-Aktion“ bestimmt.