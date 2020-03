Evangelische Bezirksjugend unterstützt Tafel

Das Evangelische Bezirksjugendwerk Tuttlingen mit Sitz in Spaichingen will den Tafelladen in Trossingen konkret und praktisch mit einer Hoffnungsbringer-Aktion unterstützen. „Und auch mit weiteren Angeboten zeigen wir, dass Jugendarbeit in Zeiten von Corona trotzdem weiter gehen kann …“, heißt es in der Pressemitteilung des Bezirksjugendwerks.

Mitglieder des Evangelischen Bezirksjugendwerks sammeln haltbare Lebensmittel, die sie dem Tafelladen in Trossingen zukommen lassen.

Sammelstelle ist bei der Geschäftsstelle des Bezirksjugendwerkes in Spaichingen in der Angerstraße. 44. Für die Abgabe am Montag, 30. März, von 16 bis 19 Uhr und am Dienstag, 31. März, von 8 bis 11 Uhr stehen vor der Eingangstür der Geschäftsstelle des Bezirksjugendwerkes in Spaichingen Behälter bereit.

Je nach Bedarf wird diese Hoffnungsbringer-Aktion wiederholt. Das Jugendwerk informiert dann rechtzeitig. In Kooperation mit dem Biohof Messner in Schura wollen diese auch Gemüse und Obst dem Tafelladen bringen. Wer dafür spenden möchte, kann sich bis Montag, 30. März, im Bezirksjugendwerk bei Ingrid Klingler per Mail melden info@ejw-bezirktut.de

Dass Jugendarbeit auch in Zeiten von Corona trotzdem weitergeht, zeigt auch der neue Online-Blog für die Jugendarbeit zuhause, der vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg (EJW) gestartet wurde. Weitere Informationen : www.zuhauseumzehn.de

„Damit die Kinder und Jugendlichen nicht ständig vor dem Bildschirm sitzen, werden wir in den nächsten Wochen täglich um 10 Uhr eine Idee für die Freizeitgestaltung zuhause oder einen Impuls veröffentlichen“, zitiert die Pressemitteilung Dieter Braun, Fachlicher Leiter des EJW. Auch Verantwortliche erhalten dort wertvolle Informationen und Tipps, wie sie Jugendarbeit und Gemeindearbeit in Zeiten, in denen persönliche Kontakte eingeschränkt sind, trotzdem gestalten können.

„Auch wir vom Bezirksjugendwerk Tuttlingen“, so wird Ingrid Klingler, Bezirksjugendreferentin beim Bezirksjugendwerk Tuttlingen, zitiert, „mussten schweren Herzens viele unserer Veranstaltungen absagen. Doch wir sind trotzdem ansprechbar und für die Mitarbeitenden und Jugendlichen da. Man kann uns zum Beispiel eine Mail schreiben oder über Instagram uns erreichen oder auch ganz klassisch schreiben oder telefonieren.“