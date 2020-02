ETS-Schüler siegen im Planspiel Börse

Ein Team der Erwin-Teufel-Berufsschule in Spaichingen um Sven Baumann hat in diesem Jahr das Planspiel Börse der Kreissparkasse Tuttlingen gewonnen. „ETS Elite“ hat ihr Name an der Börse gelautet, und dass sie sich diesen Namen zurecht ausgesucht hatten, stellten die sechs Schüler der Erwin-Teufel-Berufsschule in Spaichingen unter Beweis.

Andreas Dressler von der Kreissparkasse Spaichingen überbrachte den Gewinn. Die Schülergruppe der Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr zur Industriekauffrau oder zum Industriekaufmann darf sich über einen Scheck in Höhe von 400 Euro freuen, so die Pressemitteilung der Erwin-Teufel-Schule.

Erklärtes Ziel des Spiels der Kreissparkasse ist, dass sich Schüler auf spielerische Art intensiv mit der Börse beschäftigen, wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen und sich mit den aktuellen politischen Ereignissen auseinandersetzen. Seit nunmehr knapp 40 Jahren, so die Pressemitteilung der Erwin-Teufel-Schule, veranstaltet die Kreissparkasse Tuttlingen das Planspiel, und der Sieg ging dieses Mal nach Spaichingen.

Der stellvertretende Schulleiter Walter Blaudischek gratulierte und gab den Schülern mit auf den Weg, sich auch im weiteren Leben intensiv um die eigene Bildung und die Finanzen zu kümmern. Alexandra Devin-Roussety war es wichtig zu erwähnen, dass eine zweite Gruppe der Klasse unter den ersten Zehn platziert war. Auch das erfülle sie als Klassenlehrerin mit Stolz.

„Besonders interessant zu sehen war, wie abhängig die Börse von politischen Ereignissen ist“, werden die teilnehmenden Schüler in der Mitteilung zitiert. Und weiter: „Durch tägliches Lesen der Aktienanalyse und beobachten aktueller, wirtschaftlicher und politischer Events, entschieden wir uns für die Aktien diverser, vor allem internationaler Firmen.“

Auf die Frage, was ihnen denn am meisten Spaß gemacht hat, seien sich Sven Baumann, Lorena Bizoi, Jannis Brauer, Maurice Braun, Matthias Schumacher und Jonathan Siegel einig gewesen: Das Risiko trieb sie an. Den Ehrgeiz, gewinnen zu wollen, haben sie von Tag zu Tag weiterentwickelt.