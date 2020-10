ETS: Quarantäne-Schüler erhalten Fernunterricht

Ende der Woche hat sich die Situation an den beiden von Corona-Quarantäne betroffenen Spaichinger Schulen, der Kreisberufsschule Erwin-Teufel-Schule und der Baldenbergschule, etwas entspannt.

An der Erwin-Teufel-Schule sind derzeit (Stand: Freitag vormittag) eine in Rottweil wohnende Lehrerin, die positiv auf Covid-19 getestet worden ist, und zwei Kollegen, die mit ihr in Kontakt waren, in Quarantäne sowie vier Klassen, die bis Ende kommender Woche zuhause bleiben müssen. Die betreffenden Schüler erhalten aber während dieser Zeit kompletten Fernunterricht mit Online-Unterricht und Fernlern-Komponenten, so die Schulleitung auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Baldenbergsschule hat inzwischen „grünes Licht“ bekommen, so Schulleiterin Stefanie Paret, am Montag den normalen Unterricht mit fast allen Lerngruppen wieder aufnehmen zu können. Lediglich eine Lerngruppe, in der eine Schülerin positiv auf Covid-19 getestet worden ist, muss weiter in Quarantäne bleiben. Die betreffende Lerngruppe wird voraussichtlich einen Tag vor den Herbstferien wieder in die Schule dürfen.

Von den vier bisher in Quarantäne befindlichen Lehrkräften der Baldenbergschule sind zwei inzwischen negativ getestet worden und dürfen ab Montag wieder Unterricht geben; bei zwei anderen stand am Freitagvormittag das Testergebnis noch aus.

Derweil hat die Landesregierung beschlossen, dass die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen ab Klasse 5 auch im Unterricht gilt.