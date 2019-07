Durch die aktuelle Bertelsmannstudie bundesweit zum topp aktuellen Thema Krankenhaussterben und Gesundheitsversorgung veranstaltet der Förderverein Krankenhaus ein Zukunftsforum „Medizin zwischen Ethik und ökonomischen Zwängen“ am Donnerstag, 18. Juli, um 19 Uhr in der alten Turnhalle in Spaichingen.

Vorträge, Positionen und Diskussion zum Thema „Klinikum Spaichingen und Gesundheitsversorgung im nördlichen Landkreis“ werden hier dargestellt.

Prof. Giovanni Maio aus Freiburg, der erst kürzlich in Schwenningen 600 Zuhörer angezogen hat, ist Hauptreferent. Er ist Mediziner, Philosoph und Medizin-Ethiker und wird seine Position zu den Entwicklungen der medizinischen Versorgung in Deutschland unter dem Titel: „Medizin zwischen Ethik und ökonomischen Zwängen“ präsentieren.

Weitere Referenten auf dem Podium kommen aus der Wirtschaft (Vertreter der größten Arbeitgeber des Heubergs), der Ärzteschaft, aus Bad Säckingen (nach Klinikschließung vor einem Jahr) und der Klinikinitiative.

„Wir fragen uns: ,Warum müssen Krankenhäuser gewinnbringend arbeiten?’ Wir kämpfen für den Erhalt einer guten stationären Versorgung im Raum Heuberg, Trossingen und Spaichingen, denn wir brauchen die Klinik für die Notfallversorgung rund um die Uhr, auch für chirurgische Fälle auf hausärztlichem Niveau“, so die Veranstalter. Auch die Wirtschaft brauche die Klinik als Anlaufstelle und wichtigen Standortfaktor für die Gewinnung von Fachkräften.