Estera Racz wird neue Lehrkraft für Violine in der Primtalmusikschule

Seit Anfang April hat die Primtalmusikschule eine zusätzliche Lehrkraft im Fach Violine. Estera Racz hat Violine in Rumänien studiert mit dem Abschluss „Bachelor of Music“. Zurzeit absolviert sie ihr Aufbaustudium an der Hochschule für Musik in Trossingen mit dem Abschluss „Master of Music“. Wer Interesse an einer kostenlosen und unverbindlichen Probestunde bei Frau Estera Racz haben sollte, kann sich unter Telefon 07424 90 59 41 oder info@primtalmusikschule.de melden.