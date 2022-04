Esada Huber ist die neue Leiterin der Pflegeschule in Spaichingen. Am 1.April hat sie die Schulleitung von Cornelia Graf übernommen.

Graf ist seit vielen Jahren als Schulleitung an den „Edith-Stein Schulen“ Rottweil und Spaichingen für den Bereich Sozialpädagogik in Rottweil und der Pflegeschule in Spaichingen tätig. Da unter anderem die neue generalistische Pflegeausbildung hohe Anforderungen stellt, wurden die beiden Bereiche getrennt und für die Pflegeschule eine eigene Schulleiterstelle geschaffen.