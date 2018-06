„Es soll mit verjüngtem Team weitergehen“

Die engagierte Bubsheimerin Elsbeth Staiger will mit einem „Rentnernachmittag“ in neuer Form die Rentner aus der ganzen Region zusammenführen. Gisela Spreng hat nachgefragt, mit welchen Vorstellungen sie das Projekt in Angriff nehmen will.

Frau Staiger, warum ist Ihnen dieser Rentnernachmittag so wichtig?

Wir hatten in Bubsheim eine Seniorengemeinschaft, die sich regelmäßig im Vereinsheim des SV Bubsheim getroffen hat. Das war eine eingeschworene Clique von einheimischen Rentnern, die aber im Januar aus Altersgründen ihre Gruppe auflösen mussten. Weil niemand da war, der weitermachen wollte, will ich einen Neuanfang wagen. Es macht mir Spaß, anderen eine Freude zu bereiten. Und wenn – wie bei unserem ersten „gemütlichen Beisammensein“ vor etwa 14 Tagen - die Leute hinterher sagen „Des war schee heit“, ist das für mich der schönste Lohn und ein Ansporn, weiter zu machen. Wichtig ist mir, dass auch „jüngere“ Rentner vom Heuberg den Weg zu uns finden. Wir sind keine „geschlossene Gesellschaft“, sondern freuen uns über jedes neue Gesicht. Es soll mit einem verjüngten Team weitergehen.

Wie wollen Sie so eine Veranstaltung ganz allein und ehrenamtlich stemmen?

Mein Sohn Lothar Staiger ist Vorsitzender des Sportvereins Bubsheim und hat mit seinen Vorstandskollegen vereinbart, dass ich jeweils am ersten Donnerstag im Monat, wie bisher der alte Seniorenstammtisch, das Vereinsheim des SV auf dem Kirchberg für eine Neuauflage des „Rentnernachmittags“ nutzen darf. Mir zur Seite stehen im Wechsel äußerst zuverlässige „Wirte“, allesamt Mitglieder des SV Bubsheim, die mir schon fürs ganze Jahr zugesagt haben: Marlies und Alfred Sieger, Klara und Rony Mayer, Irmgard und Anton Meßmer, Amalie und Kurt Huber, Antonie und German Zirn sowie Bärbel Meßmer und mein Ehemann Anton Staiger. Ich selber plane und kaufe ein.

Wie sieht Ihr Programm, für das Sie ja auch zuständig sind, fürs laufende Jahr aus?

Das ist unser Terminplan: 2. März Filmvortrag Hermann Sauter, 6. April Vortrag zum Thema Gesundheit mit dem Irndorfer Heilpraktiker Georg Zindeler, 4. Mai gemütliches Beisammensein, 1. Juni Vortrag der Polizei zum Thema „Enkeltrick“, 6. Juli gemütliches Beisammensein, 3. August gemütliches Beisammensein, 7. September Vortrag von Pater Longinus „Ab morgen Mönch“, 5. Oktober eventuell Filmvortrag Hermann Sauter, 2. November gemütliches Beisammensein, 7. Dezember Adventsfeier. Es gibt bei jedem Rentnernachmittag Kaffee und Kuchen sowie ein Vesper zu günstigen Preisen. Beim gemütlichen Beisammensein gibt es Musik- und Liederbeiträge sowie witzige Vorträge.