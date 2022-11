Es ist Liebe: 47 Freunde und ihre Traktoren

Jeder dritte Großstädter in Deutschland würde gerne auf dem Land leben, sagt eine aktuelle Umfrage. Magazine wie „Landlust“ boomen. Ins Dirndl schmeißen sich längst nicht nur Bayerinnen. Aber hat die Leidenschaft für alte Traktoren auch damit zu tun? Die Sehnsucht nach dem Land ist es wohl weniger, denn die 47 Traktorfreunde unterm Berg leben ja praktisch auf dem Land. Aber das gemütliche, entschleunigte Dahintuckern, das unterscheidet ihr Hobby von anderen Oldtimerfreunden, sagt Vorsitzender Helmuth Christel.

Drei Stunden für 40 Kilometer

Es ist schon ein eindrückliches Bild, wenn zig alte Traktoren, meist frisch lackiert herausgeputzt und blank poliert an einem vorbei tuckern. Ausfahrten zu Traktorentreffen, Traktorenmuseen oder einfach so machen die Traktorfreunde im Umkreis von zirka 40 Kilometern, erzählen Christel und Wolfgang Duda. Das kostet dann zweieinhalb bis drei Stunden - ein Weg. „Und das gibt Durst und Hunger“, lacht Christel.

Die Leute winken

Dass damit zumindest streckenweise eine „Zwangsentschleunigung“ für eilige Autofahrer verbunden ist, versuchen die Spaichinger zu vermeiden. „Wir fahren auf Landwirtschaftswegen“, so Duda, und wenn doch auf Kreis- oder Bundesstraßen, lasse man Platz zwischen den Traktoren zum Überholen.

Ärgerlich sind die Autofahrer aber nicht, im Gegenteil, berichtet Christel. Die Leute, an denen sie vorbeifahren, „hupen, winken, stehen Spalier, vor allem die Kinder haben riesigen Spaß“, sagt Christel. Er habe außerdem auch einen Sitz für Beifahrer und lade dann auch Zuschauer schon mal zum Mitfahren ein. „Auch die Resi“, sagt Christel in Anspielung auf das Partylied, und lacht.

„Benzingespräche“

Gegründet wurden die Traktorfreunde unterm Berg von drei Freunden vor mehr als einem Jahrzehnt und sie sind im Grunde das auch geblieben: ein Freundeskreis. Dabei kommen die Mitglieder aus allen möglichen Berufsgruppen: Rentner, Schüler, Ärzte, Kaufleute, aber auch Landwirte und KFZ- und Landmaschinenmechaniker. Die helfen dann auch den mechanischen Grünschnäbeln, wenn es ein Problem gibt. Überhaupt: „Benzingespräche.“ Das sind die Gespräche die man führt, wenn sich über Ersatzteile, Hydraulik, Diesel im Winter, Reifendruck, Ersatzreifen und anderes unterhält.

Drei Frauen gesellen sich inzwischen dazu, die zum Teil auf ihren eigenen Traktoren bei den Ausfahrten mitmachen, so Christel.

Kalle hat den ältesten Traktor

Den ältesten Traktor nennt Karl-Heinz (Kalle) Reiser sein Eigen. Der Bautz, gebaut in Saulgau, ist 73 Jahre alt, stammt also aus dem Jahr 1949. Er hat keinen Anlasser und muss auch heute von Hand angekurbelt werden. Alle Traktoren, die den Freunden unter dem Berg gehören, haben natürlich eine landwirtschaftliche Geschichte. Am besten bekannt ist die des Bulldogs von Familie Fetzer aus Spaichingen. Den Hanomag R 12 kaufte die Familie 1956, also vor 66 Jahren, bei der Firma Konrad Merkt, die damals auf Landmaschinen spezialisiert war. „Sowohl die Familie Fetzer, als auch ihr Traktor, mussten ein arbeitsreiches Leben bestreiten, wie pflügen, eggen, mähen.“ Heute habe der geliebte Hanomag ein geruhsames Rentnerdasein, in dem er nicht mehr arbeiten müsse, sondern nur für gemütliche Ausfahrten verwendet werde, sagt Christel.

Auch ein alter Traktor kann arbeiten

So geht es auch den anderen Schätzchen. Aber nicht ganz. Ein Traktor ist eben nicht nur ein fahrendes Hobby, aber man kann damit auch arbeiten. Das kommt einem Schwaben natürlich entgegen. Grünschnitt wegfahren, Holz machen und transportieren - solche Dinge. So hält es auch Christel, der jedes Jahr zehn bis 15 Festmeter Holz macht. Es gebe auch Landwirte in der Gruppe, die seit 50 Jahren auf diesen Traktoren säßen.

Untergebracht werden sie, wo es Platz gibt, in der Garage, dem Carport, der Scheune, bei Verwandten.

Mitmachen im Stadtleben

Obwohl die Traktorfreunde unterm Berg kein eingetragener Verein sind, machen sie im Stadtleben mit, weil sie sich mit der Region - sie kommen aus Spaichingen und den Gemeinden rundrum - verwurzelt fühlen. Beim Primtalsommer zum Beispiel waren sie mit einer Ausstellung historischer Landmaschinen und alter Traktoren dabei. Kinder ließen sich durch die Stadt kutschieren und Besucher wurden mit Bier und Wurst bewirtet. Die Musik lieferten die Dukes, deren Musiker teilweise auch Traktoren haben.

Den ganzen Erlös spendeten Band und Traktorfreunde dem Hospiz am Dreifaltigkeitsberg. Und sie wollen, so Christel, auch weiter aktiv am Ortsgeschehen teilnehmen.