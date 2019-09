Erwin Teufel wird heute 80 Jahre alt: „Ich habe nie Macht empfunden“

Von Schwäbische Zeitung

Ein 22-jähriger Verdächtiger soll gemeinsam mit einem noch unbekannten Mittäter in der Nacht zu Montag in eine Wohnung in Baienfurt eingebrochen sein.

Das berichten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der 38-jährige Bewohner wurde von den Einbrechern misshandelt und verletzt. Der 22-Jährige konnte in der Nähe des Tatorts gegen 0.45 Uhr festgenommen werden.

Täter flüchten mit Diebesgut Wie die Beamten mitteilen, suchten die beiden mutmaßlichen Täter die Wohnung nach bisherigen ...