Erwin-Teufel-Schule verabschiedet Jörg Bode

Mit einer wertschätzenden Rede verabschiedet Schulleiter Walter Blaudischek seinen Abteilungsleiter Jörg Bode in den Ruhestand. Vier akademische Titel, zwei Patentanmeldungen und ein abgeschlossenes Ingenieurstudium, mit diesen Voraussetzungen kam Bode laut Mitteilung 2001 an die Erwin-Teufel-Schule.

Der 1955 in Dessau in Sachsen-Anhalt geborene Lehrer übernahm früh Verantwortung und durch seinen Einsatz war er von Beginn an nahezu unersetzlich. Welch große Lücke er in seinem Fachbereich hinterlasse, zeige die gelungene und sehr persönliche Verabschiedung durch die Lehrer aus seinem Fachbereich, den ÖPR und sein Team aus dem Schulsekretariat.

Kurz, prägnant, mahnend humorvoll und mit einigen Zeisen aus dem rheinischen Karneval, den er liebt und der sein Publikum schmunzeln ließ, verabschiedet er sich von „seiner Mannschaft“ und den Kollegen.