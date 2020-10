Erstmals wird es kein Spaichinger Prinzenpaar geben

Die Narrenzunft Deichelmaus wird sich angesichts der Coronapandemie und der damit verbundenen Einschränkungen auf eine radikale abgespeckte „Kernfasnet“ konzentrieren ohne Prinzenpaar und Auftaktveranstaltung auf dem Marktplatz. Dies hat der Rat der Narrenzunft Deichelmaus in seiner jüngsten Sitzung beraten.

Da niemand vorhersagen kann, wie die Lage zu Beginn des nächsten Jahres sein wird, gestalten sich auch für die Deichelmäuse die längerfristigen Entscheidungen momentan sehr schwierig. „Die Gesundheit aller Mitglieder sowie der Bevölkerung hat für uns Räte oberste Priorität“, so eine Pressemitteilung der Zunft. Zudem sei aber den Räten auch wichtig, das Kulturgut Fasnet zu wahren und wenn möglich ein „angepasstes Angebot“ an alle Narren zu richten. „Denn die Fasnet wird auf alle Fälle kommen“, so die Zunft, „ob mit oder ohne Aktivitäten der Zunft“.

Im Rat wurde entschieden, sich auf die Kernfasnet vom Schmotzigen Donnerstag bis Fasnetsdienstag zu konzentrieren und hier kleine Veranstaltungen für die Spaichinger zu organisieren. Für eine Abstimmung stehe die Zunft mit der Stadtverwaltung in einem engen Kontakt.

Zum größten Bedauern des Zunftrats sei jedoch auch klar gewesen, dass größere Aktivitäten unter den gegebenen Bedingungen der Hygiene- und Abstandsregeln sowie der geltenden Coronaverordnungen nicht durchführbar sind. So wird dieses Jahr – das erste Mal in der Vereinsgeschichte der Narrenzunft – kein Prinzenpaar ernannt. Zudem wird die Zunft am 11.11. keine Veranstaltung auf dem Marktplatz durchführen, sondern in der Alten Turnhalle seine Hauptversammlung abhalten und dort auch das Motto der Kampagne verkünden.

Der auf Anfang Januar geplante Gardewettbewerb wird um ein Jahr verschoben. Die Redoute kann mit den geltenden Vorgaben ebenfalls nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden. Es wird jedoch versucht, eine kleine Veranstaltung in der Stadthalle mit der zulässigen Besucherzahl von maximal 288 Gästen zu organisieren. Die Narrenzunft wird versuchen, ein kleines Programm zu gestalten.

Vielleicht werde die Fasnet dadurch „etwas urtümlicher“, da das Angebot sich auf die Spaichinger konzentrieren wird und auch vieles anders sein wird als bisher.

Sollte sich die Corona-Lage jedoch verschlimmern, sieht sich die Zunft gezwungen, das Programm noch weiter einzuschränken oder die Fasnet in Spaichingen vollständig absagen zu müssen. (pm)