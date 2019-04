Erstmals nisten Störche in Spaichingen

Wer in Spaichingen über den Marktplatz Richtung Kreuzplatz läuft oder in der Hindenburgstraße unterwegs ist, sieht sie mit etwas Glück: Die ersten Spaichinger Störche. Vor ungefähr vier Wochen hat sich das erste Pärchen auf einem Strommasten in der Hindenburgstraße niedergelassen. Als sich kurz darauf zwei weitere Störche ebenfalls Spaichingen als Sommerresidenz ausgesucht hatten, „gab es zwischenzeitlich Zankerei um das Nest an der Hindenburgstraße“, sagt Horst Würfel, Vorsitzender der Vogelfreunde Spaichingen.

Diese Unstimmigkeit habe sich aber schnell gelegt. Mitte März machte eine Anwohnerin Würfel auf die Störche aufmerksam, seitdem beobachtet er die Vögel. Und nicht nur er: Viele Spaichinger freuen sich über die neuen Bewohner, bleiben stehen, beobachten die Nester und denken sich Namen für die Tiere aus.

Die Spaichinger Störche gehören zu den Weißstörchen und sind aus Südafrika, wo sie den Winter verbracht haben, nach Deutschland geflogen. Oft kommt zuerst der männliche Storch und lockt dann das Storchenweibchen an. „Weißstörche sind typische Kulturfolger und die einzigen Großvögel, die sich eng an den Menschen angeschlossen haben“, sagt Sylvia Altheimer von der Storchenstation Affenberg in Salem. Deshalb ist es keine Verwunderung, dass die Störche in Spaichingen in direkter Nachbarschaft zu den Einwohnern nisten. Meistens suchen sie sich erhöhte Standorte wie Dächer oder Kirchen für ihren Nistplatz, so Altheimer - oder eben wie in Spaichingen die Strommasten.

Damit es nicht zu Kurzschlüssen oder Stromausfall kommt und die Störche sicher sind, hat der örtliche Stromversorger am Wochenende an einem Nest die Stromkabel isoliert, und auch die Kabel am anderen Nest werden noch bearbeitet. „Die Strommasten stellen für die Störche einen idealen Platz zum Nestbau dar“,sagt Altheimer. „Die möglichen Gefahren durch den Strom sind ihnen natürlich nicht bewusst.“

Ihr Nest vorbereitet haben zwei der Spaichinger Störche wahrscheinlich bereits im vergangenen Jahr. Da hat Horst Würfel beobachtet, wie die Vögel Nistmaterial hin und her getragen haben. „Die Pärchen scheinen jung zu sein und brüten dieses Jahr wahrscheinlich zum ersten Mal“, so Würfel. „Vergangenes Wochenende lagen allerdings noch keine Eier in dem Nest in der Hindenburgstraße, und auch in dem anderen Nest ist noch nichts los“, sagt Horst Würfel. Platz genug wäre dort allerdings schon: Das Nest in der Hindenburgstraße hat laut Würfel bei einer Höhe von 35 bis 40 Zentimetern einen Durchmesser von mehr als einem Meter. „Es wird in nächster Zeit mindestens noch zehn Zentimeter höher“, schätzt er.

Dass sich die Großvögel Spaichingen als Brutstätte ausgesucht haben, macht für Horst Würfel auch was die Nahrung betrifft Sinn: „Mit dem Dürbheimer Moor, der Prim und den Wiesen Richtung Aldingen haben wir hier Feuchtgebiete, die für die Störche wichtig sind“, sagt Würfel. Dort finden die Vögel Wasserinsekten, Nagetiere, Frösche und kleine Fische, die sie fressen.

Dieter Schrode, zweiter NABU-Vorsitzender der Ortsgruppe Spaichingen, sieht ein Problem darin, dass die Störche verhältnismäßig längere Strecken fliegen müssen, um Nistmaterial und Nahrung zu finden. „Das müssen sie lernen“, sagt er. „Aber schließlich schaffen das Störche in anderen Ortschaften auch.“ Denn Spaichingen ist nicht die einzige Ortschaft in der Gegend mit Storchenbesuch. Auch in Donaueschingen, Aldingen oder Schura nisten die Großvögel.

Den Spaichingern werden die Störche vermutlich auch über diesen Sommer hinaus erhalten bleiben: Unter Störchen ist es üblich, bis zu fünf Jahren an der gleichen Brutstätte zu bleiben.