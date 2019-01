Erstmals misst sich auch der Tanznachwuchs

Freunde leicht aussehenden, aber fast akrobatischen Synchrontanzes oder ausdrucksstarker Showtänze sind am Samstag, 2. Februar, genau richtig in der Spaichinger Stadthalle: Die Narrenzunft Deichelmaus, genauer Kanzleimeister Torsten Bühler und Daniela Wedam, haben den Garde- und Showtanzwettbewerb vorbereitet. Neu diesmal: Der Nachwuchs hat seinen Auftritt am Nachmittag.

„Wir versuchen jedes Mal, mit einem relativ hohen organisatorischen Aufwand den Wettbewerb zum Event zu machen“, sagt Zunftpräsident Steffen May. Das auch durch eine „hochklassige Jury“, wie May sagt. Denn es gibt im Gardetanz Experten und Könner im ganzen Bundesgebiet. Einer davon ist zum Beispiel Profitänzer Ernst Voigt, der aus Aachen anreist und zahlreiche Titel als Deutscher Meister im Bund Deutscher Karnevalsvereine sowie in anderen tänzerischen Disziplinen Weltmeister- und sonstige Titel hat.

Seit drei Jahren ist die Spaichinger Deichelmauszunft im Bund Deutscher Karnevalsvereine, denn die Zunft hat von Anfang an rheinisch-karnevalistische Elemente mit Elementen der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet verbunden. Elf Gardegruppen und zehn Showtanzgruppen treten ab zirka 19.30 Uhr an, erst die Garden und dann die Showtanzgruppen, insgesamt 253 Tänzerinnen. Die Wettbewerbe dienen immer auch ein wenig der Freundschaftspflege mit anderen Vereinen wie den Mistelhexen Ludwigsburg, die auch starke Garden haben, so May.

Wer die Gelegenheit nutzen will, den Nachwuchs die Beine werfen zu sehen, ist ab 12 Uhr schon eingeladen. Es gibt warmes Essen und stattliche drei Jugend-Marsch- und vier Jugend-Showtanzgruppen, auch neun Marsch-Junioren- und sieben Showtanz-Juniorengruppen zeigen ihr Programm. Über 46 Jugendliche werden tanzen, darunter auch einige aus der Gegend.

Daniela Wedam hat seit 30 Jahren den Gardetanz in Spaichingen aufgebaut in beiden Sparten. Inzwischen umfasst diese Abteilung der Narrenzunft 115 Mitglieder. Los geht es bei den Kleinsten in der Purzelgarde, dann gibt es die Junggarde, die Juniorengarde und schließlich die Prinzengarde. Sie werden trainiert von ehemaligen Tänzerinnen, die sich immer weiter bilden und meist auch einen Trainerschein besitzen, berichtet May stolz. „Das erhöht das Niveau und vermindert das Verletzungsrisiko bei den Tänzerinnen.“

Wie er sich den Zulauf von jungen Mädchen erklärt? „Für junge Mädchen ist das ein faszinierender Sport, eine gute Kombination zwischen Sport und Tanz.“

Zurück zum Samstag: auch wenn an diesem Nachmittag und Abend ganz klar der Tanz im Vordergrund steht: Spaß gibt es natürlich auch und DJ Wayne legt zur Unterhaltung auf.