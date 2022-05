Erstkommunion in Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neun Kinder durften am Sonntag, 8. Mai ihre Erstkommunion in der Stadtpfarrkirche in Spaichingen feiern. In einem festlichen Gottesdienst luden Pater Shibin Chacko und Pastoralreferent Thomas Blessing die Kinder zum ersten Mal zur Feier der Eucharistie um den Altar ein. Die Kantorei unter der Leitung von Georg Fehrenbacher sowie die beiden Instrumentalistinnen, Elisabeth Hurlebusch und Nicole Hagen, gestalteten die Feier musikalisch. Die Erstkommunionkinder heißen Josephine Bühler, Hannah Gräßle, Pia Honer, Matti Kleitsch, Ivano Pavic, Aurora Rizzo, David Roos, Noah Stoll und Isabella Zimmerer.