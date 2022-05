Erstkommunion in Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

13 Kinder aus Spaichingen und Hausen durften am Samstag, 30. April, ihre Erstkommunion in der Stadtpfarrkirche in Spaichingen feiern. Pater Shibin Chacko und Pastoralreferent Thomas Blessing luden die Kinder zum ersten Mal zur Feier der Eucharistie um den Altar ein. Die Erstkommunionkinder heißen: Marino Babic, Leonard Bühler, Julian Ewert, Jonas Kotzur, Jonas Kupferschmid, Luca Patti, Niclas Pekarik, Kai Samiesky, Max Scholtys, Karlo Sepi, Alicja Storozynski, Janina Waleczko, Emmanuel Wilfred. Foto: Kirche