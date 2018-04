Unter dem Motto „Wir sind ein Ton in Gottes Melodie“ feierten am Sonntag in Königsheim Selina Nagel, David Dreher und Luisa Denz ihre Erstkommunion. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Johannes Amann zelebriert. Der Einzug der Kinder in die Kirche Sankt Agatha wurde vom Musikverein musikalisch umrahmt.

