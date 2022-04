Erstes Freibad in der Region: Am 1. Mai öffnet das Spaichinger Freibad

Als erstes Freibad in der Region öffnet am Sonntag, 1. Mai, das Spaichinger Freibad. Schwimmmeister Bernd Frank legt letzte Hand an, um das Bad publikumsfein zu machen. Das Volleyball-Feld hat eine neue Umrandung bekommen, und durch technische Verbesserungen mit wassergespülten Urinalen soll die Geruchsbelästigung in den Santiärräume minimiert werden. Und auch wenn der Sonntag wahrscheinlich eher kühl und regnerisch wird, Eines ist jetzt schon klar: Einige Stamm- und Dauergäste werden bei jedem Wetter ihre Runden drehen.