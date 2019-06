Erstes 24-Stunden-Studio in der Region eröffnet bald in Spaichingen

Es tut sich was beim „Avanti“. In dem seit einigen Monaten geschlossenen Möbelhaus haben Umbauten begonnen, denn es soll dort ein Fitness-Studio, McShape, einziehen. Geplant sind Angebote in Fitness, Wellness, Gesundheit für alle Altersgruppen und – ganz neu in der Region – eine 24-Stunden-Präsenz.

Außerdem soll es Sauna und Massage sowie eine eigenen Ladies-Area geben. Das Vorbverkaufsbüro im Haus ist ab 1. Juli geöffnet, das Studio soll im Herbst aufmachen. (abra)