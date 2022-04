Erste Delegiertenversammlung der IG Metall Albstadt im Jahr 2022

Nach einer Pause von einem halben Jahr fand Ende März die erste Delegiertenversammlung der IG Metall Albstadt wieder in Präsenz statt. Michael Föst, Geschäftsführer der IG Metall Albstadt, begrüßte die über 100 Delegierten erfreut, wie die IG Metall Albstadt in einer Pressemeldung mitteilt.

Bei der Präsentation des Geschäftsberichts erklärte er den Anwesenden einen leichten Rückgang der Mitglieder, der jedoch hauptsächlich durch Corona bedingt sei. “Das A und O der Mitgliederwerbung ist das persönliche Gespräch, welches während Corona nicht in dem Maße stattfand“, so Michael Föst.

Klaus-Peter Manz, zweiter Bevollmächtigter und Kassierer stellte fest, dass die Kassenentwicklung weiterhin positiv sei. Dies liege unter anderem daran, dass während der langen Coronazeit weniger Veranstaltungen und damit weniger Ausgaben stattgefunden hätten. Michael Föst bereitete die Anwesenden anschließend auf die kommende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie in diesem Jahr vor und erklärte den zeitlichen Ablauf.

Gegen Ende der Versammlung fand die Nachwahl zum Ortsvorstand statt. Zwei langjährige Ortsvorstandsmitglieder – Roswitha Betzmeier und Rudolf Schmid – wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ihre Plätze im Ortsvorstand der IG Metall Albstadt nehmen zukünftig der Betriebsratsvorsitzende der Firma Maquet Cardiopulmonary GmbH in Hechingen, Bernhard Schmid und Michaela Wannenmacher, Betriebsratsmitglied bei der Firma Jotec GmbH in Hechingen ein. Beide ernteten von den anwesenden Delegierten großen Beifall. Michael Föst beglückwünschte sie zu ihrem guten Wahlergebnis. „Ich freue mich auf die kollegiale und gute Zusammenarbeit“, so Michael Föst.

Zum Schluss der Veranstaltung wurde Ernst Brunner für seine langjährige Mitgliedschaft geehrt. Ernst Brunner ist seit dem Jahr 2000 Mitglied der Delegiertenversammlung und war vor seinem Renteneintritt Betriebsratsvorsitzender bei der Firma Mehrer Compression GmbH in Balingen.