Erst den Friedhof untersuchen

Die Stadt will Bodenuntersuchungen beauftragen, ehe ein Grabkammerbau oder Grabhüllensysteme umgesetzt werden, um neue Bestattungsplätze zu bekommen. Heiß hergegangen sein muss es in der nichtöffentlichen Sitzung vor allem beim Gemeinderatspunkt „Friedhofsangelegenheiten.“ In öffentlicher Sitzung gab Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher lediglich eine Stellungnahme dazu ab.

Beantragt war, von der Grabkammernlösung auf einer ganz neuen Erweiterungsfläche Abstand zu nehmen und stattdessen im bisherigen Friedhof auf wieder zu belegenden Flächen Grabhüllen anzuwenden, die das Problem der nicht zerfallenden Toten lösen würde. Die Stadtverwaltung hat allerdings nach dem Grundsatzbeschluss im November und anschließendem Meinungswechsel des Gemeinderats bereits die Arbeiten ausgeschrieben und wäre vielleicht sogar Schadensersatzpflichtig. Daher gab es in nicht öffentlicher Sitzung eine Tischvorlage für den Fall, dass der Gemeinderat dem Antrag von Pro Spaichingen und Grünen folgen würde, und eine Tischvorlage, wenn die Räte einer Verschiebung zustimmt. Das haben sie getan, bei zwei Gegenstimmen.

Jetzt soll mit der Firma, die den Auftrag erhalten hätte, verhandelt werden, bis März mit dem Zuschlag zu warten. Bis dahin soll klar sein, wie viele der leeren Flächen wieder belegt werden können und wie viele noch unverweste Leichen liegen, für die vielleicht auch Grabhüllen angeschafft werden. Der Untersuchungsauftrag wird in der nächsten Sitzung vergeben.

Nochmal um den Friedhof ging es in einem anderen Punkt. Hier hatte Harald Niemann nachgehakt wegen durch Bagger eingedrückter Särge, was möglicherweise mit Schuld am Eindringen von Wasser und damit dem Stoppen des natürlichen Zerfallsprozesses ist. Harald Niemann hatte umfänglich zu Praktiken auf dem Spaichinger Friedhof angefragt. Zusammengefasst lauteten die Antworten von Bürgermeister Schuhmacher in der Sitzung: die gesamte Belegschaft des Bauhofs werde auf dem Friedhof eingesetzt. Schulungen hätten in jüngster Zeit vor allem zum Umgang mit technischen Geräten, zur Unfallverhütung und zum richtigen Verhalten bei Wiederbelegung stattgefunden. Feines Erdmaterial wird nicht zum Betten des Sarges benutzt (das würde den Druck mindern, Anm. d. Red.), die Gräber werden maschinell verfüllt und nach zwei bis drei Wochen vom Bauhof nach der Setzung erneut aufgefüllt, so Bürgermeister Schuhmacher.

Ob Mitarbeiter gebeten worden seien, während des Verfüllens zu verdichten (mit dem Risiko des Einbrechens des Sarges, Anm. d. Red.), fragte Niemann. Schuhmacher: „Das ist mir nicht bekannt, Frau Schmidtmann-Deniz nicht bekannt und Herrn Lang auch nicht.“ Ausgegrabene Leichenteile seien entweder tiefer wieder beerdigt worden oder man habe das Grab geschlossen.

Erstaunt waren viele Beobachter über die neue Einmütigkeit vor allem von Freien Wählern und CDU in den strittigsten Punkten der Ratssitzung. Tobias Schumacher (CDU) argumentiert dazu pragmatisch: Die CDU habe die Untersuchung des Friedhofs gewollt und nun geschehe sie. Einen Widerspruch darin, dass der Beratungspunkt „Veränderung der Geschäftsordnung“ von der CDU über die Rechtsaufsicht erzwungen wurde und nun auf Antrag der Freien Wähler vertagt ist, sieht der Fraktionsvorsitzende nicht. Heinrich Staudenmayer habe um eine längere Beratungszeit gebeten. Weil er signalisierte, die längere Ladungsfrist mitzutragen, habe man zugestimmt. Heinrich Staudenmayer kommentiert die Entscheidung so: „Gemeinsam mit der antragstellenden CDU-Fraktion wollen die Freien Wähler eine Änderung erörtern, welche nicht als Angriff auf den Bürgermeister gesehen werden kann, als auch berechtigte Interessen der Gemeinderäte ausreichend berücksichtigt.“ Man hoffe, so dem Eindruck ständiger Streitereien entgegen zu treten. (abra)