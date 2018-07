In der Zeit zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Freitag, 12.20 Uhr, hat ein unbekannter Täter zum wiederholten Mal in der Konrad-Adenauer-Straße an einem geparkten Wagen einen Reifen zerstochen, so die Polizei. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424/9318-0) entgegen.