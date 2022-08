Erlebniswanderung des Sportkreises

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei schönsten Sommerwetter machten wir uns auf den Weg „um Egesheim rum und sum, sum, sum. Beim Aufstieg zum Heidentor, einem Naturphänomen der besonderen Art war ein Besuch der Lorettokapelle und der Stationenweg sowie der Lordesgrotte und des Marienbildstock nicht weniger schön.

Vom Standort des großen silbernen Kreuzes bot sich uns ein traumhafter Ausblick. Die Wohlfühl- und Erlebniszeit rundete ein kulinarisches Outdoorbrunch auf der Streuobstanlage beim Obst- und Gartenbauverein ab. Zusammen sitzen in gemütlicher Runde und es sich gut gehen lassen, ist das was verbindet und Körper, Seele und Geist gut tut.

Ein Besuch in Ferdis Bienenpark mit Naturlehrpfad und Einblick in das Leben der Bienen und deren Bedeutung für unsere Natur war nicht nur spannend und lehrreich, sondern auch unterhaltsam. Ein Blick in die Jakobs- und Ambrosiuskapelle und Besuch der Egesheimer Kirche rundete die bestens organisierte sonntägliche Outdoorveranstaltung ab. Die Teilnehmer hatten alle ein Lächeln im Gesicht und fühlten sich sichtlich wohl.