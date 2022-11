Erlebnisreiche Herbsttage in der TUPF

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den zurückliegenden Herbstferien haben sich Tuttlinger Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in der Tuttlinger Pädagogischen Ferienbetreuung, kurz TUPF, mit spannenden Themen beschäftigt.

Eine Gruppe der Kinder beschäftigte sich mit dem „Vorweihnachtlichen Adventszauber“ und widmete sich dem traditionellen Singen, Backen, Basteln mal ganz entspannt – ohne den weihnachtlichen Trubel und Zeitdruck.

Ausgelassene und begeisterte Stimmung gab es außerdem in der LURS-Sporthalle beim TUPF-Angebot „Sport für jede/n!“, bei dem sportbegeisterte Kinder voll und ganz auf ihre Kosten kamen und sich beim Ausprobieren an verschiedensten Sportarten, Übungen und Spielen in der Sporthalle auspowern konnten.

Power war auch in der „TUPF-Einsatzzentrale“ gefragt, denn dort machten sich die Kinder für Notrufe und Rettungseinsätze bereit. Dabei schauten sie genaustens hinter die Kulissen der Leitstelle und durften sogar einem echten Profi über die Schultern schauen.

Joachim Fischer vom Deutschen Roten Kreuz Tuttlingen besuchte die TUPF-Kinder mit dem Rettungswagen und stellte sein Fahrzeug und seinen spannenden Berufsalltag sehr eindrucksvoll mit vielen Beispielen, Übungen und Materialien vor.

Auch im kommenden Jahr soll es in den Ferien wieder ein buntes TUPF-Programm für die Tuttlinger Schulkinder geben, so dass die Ferien auch für Daheimgebliebene zu einem echten Abenteuer werden.