Erinnerung an Vergangenes bei Gässlewanderung der 47iger

Das erst kurz zurückliegende 75iger Fest hat die Jahrgänger des Jahres 1947 motiviert, auch bei kleineren Erkundungsspaziergängen dabei zu sein. So hat sich eine stattliche Zahl der Jahrgänger nun zu einer Gässlewanderung getroffen. Sie folgten Wanderführer Hans Merkt von der Hofwies bis zum ehemaligen Fabrikareal Gustav Bühler, am gut besuchten Spielplatz vorbei in die Andreas Hoferstraße und zur "Bethlehemgasse" beim alten Gemeindehaus. Dann durchs "Engelgässle" und dem früheren Garten von Sieben Wind Gustel, der durch die besten Birnen Spaichingens in Erinnerung bleibt. Auf dem Weg wurde darüber diskutiert, wer früher in den zum Teil wunderschönen Häusern gewohnt hat und wie sie heute genutzt werden. Schließlich führte der Spaziergang vobei an der Engelbrauerei, bevor man sich zum Abschluss mit den Nichtwanderern im Engel traf.