Erfolgreicher Start ins Berufsleben

Kurz vor Weihnachten hat Thomas Löffler, Schulleiter der Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen, 170 Auszubildende zu ihrem Berufsschulabschluss nach dreieinhalb beziehungsweise zwei Jahren beglückwünscht. Sie sind nun Mechatroniker, Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker oder Fachkraft für Metall.

Wie der für den Bereich Gewerbe zuständige Abteilungsleiter Volker Jauch mitteilte, erreichten die Absolventen insgesamt neun Schulpreise und 29 Belobigungen – und die Durchfallquote lag unter einem Prozent.

Auch wurden zahlreiche Sonderpreise für ganz besondere Leistungen verliehen: Robert Pemsel übernahm zwei Ehrungen: Der Häring Förderpreis für die jeweils Besten in ihren Berufsfeldern ging an Tobias Steinhart (Mechatroniker), Marc Kaltenbach (Industriemechaniker) und Kevin Braun (Zerspanungsmechaniker). Die Inter-ETS-Preise, die dem jeweils besten Mechatroniker beziehungsweise Industriemechaniker verliehen werden, gingen an Tobias Steinhart und Marc Kaltenbach.

Die GVD-Preise für die drei besten Zerspanungsmechaniker wurden von Ingo Hell überreicht. Diese gingen in diesem Jahr an Kevin Braun, Anja Bodenhaupt und Dominik Ebert. Die Schüler Sven Liehner und Tobias Steinhart bekamen den Dreizler-Förderpreise für die besten Mechatroniker überreicht.

Im Folgenden die Absolventen der Erwin Teufel Schule:

Mechatroniker: Elias Auber (Belobigung), Nicolas Bender (Fa. Rampf Production Systems, Schulpreis), Daniel Edel, Henning Eyrich, Marius Fuchs, Marius Gapp, Michelle Gönner, Fabian Hafner, Julian Janzen, Maxim Massan, André Mayer (Fa. Binder GmbH, Schulpreis), Niklas Ruf, Timo Scharnefski (Belobigung), Fabian Schneider (Belobigung), Denis Schorpp, Maik Stadel, Lukas Stockhammer, Aaron Thiel, Felix Bell, Fabian Fienhold, Tobias Friedrich (Belobigung), Carina Grochowski (Belobigung), Dmitri Gucin (Belobigung), Manuel Kindel, Kevin Kisser, Christian Kossmann, Sven Liehner (Fa. Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Schulpreis, Dreizler-Förderpreis), Thomas Maier (Belobigung), Matthias Prang, Marcel Reichle (Belobigung), Sophie-Luise Rudolf, Eric Ryngajlo, Jens Sauter (Belobigung), Christoph Scharf, Maximilian Schwarz, Fabian Sedlmaier (Fa. SHL AG, Schulpreis), Tobias Steinhart (Fa. Vito AG; Schulpreis, Inter-ETS-Preis, Häring-Förderpreis, Dreizler-Förderpreis), Marius Weggler (Fa. Aesculap AG, Schulpreis), Jacqueline Weiß, Julia Wipf, Arthur Witt und Niklas Wurster.

Industriemechaniker: Yasin Ahiboz, Benjamin Asal, Maik Barczewski (Belobigung), Vincent Brylla, Janik Edler, Niklas Emter, Sören Haller, Manuel Hartung, Philipp Heinrich (Belobigung), Jan Hummel, Marc Kaltenbach (Fa. Haas Schleifmaschinen GmbH, Schulpreis, Inter-ETS-Preis, Häring-Förderpreis), Felix Keßler, Alexander Kostylev, Blendi Krasniqi, Nils Lenhard, Robin Marquart, Maurice Merz, Sezai Öztürk, Sam Schirling (Belobigung), Ibrahim Simsek, Michael Wolber und Alexander Wuhrer.

Zerspanungsmechaniker: Enes Aydemir, Dennis Beresowski, Erik Brandecker, Christina Dide, Niklas Fritsche, Janika Hempe (Belobigung), André Hirner, Aaron Hirner, Manuel Ilg, Raffael Jennert, Moise Keptchouang, Kevin Koa, Tobias Kohl, Danil Kolessov, Altin Kolgeci, Jonathan Krüger, Hamdi Özcan, Richard Pleis, Jannik Ruf, Selim Sahin, Rathosan Sivaloganathan, Sebastian Sukac, Vladislav Volodin, Robin Weber, Martina Weisser (Belobigung), Konstantin Zängler, Dennis Avan, Muhammed Aydin (Belobigung), Anil Aytekin, Maik Becker, Anja Bodenhaupt (Fa. Aesculap AG, Schulpreis, GVD-Preis), Cihat Cagman, Loris Contardo, Lars Dodenhöft (Belobigung), Luisa Dreher (Belobigung), Dominik Ebert (Belobigung, GVD-Preis), Jan Geschke, Pascal Gnirß, Andrej Happel, Maksim Kabirov, Muhammed Furkan Keser, Cindy Mangold (Belobigung), Benjamin Marquardt, Michael Rösch, Nico Schafhäutle, Manuel Schwarz, Yannick Sekinger, Kathrin Steiner, David Visnjic (Belobigung), Sascha Wintermantel (Belobigung), Yannik Wochner (Belobigung), Anja Wolpert, Jennifer Zeller,Igor Bauer, Kevin Braun (Fa.Kohler Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Schulpreis, Häring-Förderpreis, GVD-Preis), Kai Brunner (Belobigung), Lukas Crnko, Burim Dolci, Davide Ferrari, Julian Ganter, Heinrich Geffel, Sinuè Giarmana, Sebastian Grosch, Konstantin Hardt, Daniel Klunk, Michael Klunk, Sascha Lüdecke, Sebastian Margiel, Mateusz Margiel, Magnus Matejka, Sinisa Miljevic, Adrian Müller, Alexander Polgin, David Prislin (Belobigung), Tim Reitze, Ramiz Rika, Magnus Schnell, Lucas Storz, Florian Straub, Georg Swiaginzew (Belobigung), Harun Uzun, Osman Yüksel, Aron Ali, Philippe Becker, Maksim Belenzov, Georg Dobler (Belobigung), Alexander Eremeev, Chris Hänßler, Dennis Hermann, Daniel Huber, Ramona Klein (Belobigung), David Alexander Knödler, Yves Kretschmer, Jan Krieg, Maik Mauthe, Dennis Milovanovic, Seweryn Munia, Daniel Reuter, Elisa Schengolz (Belobigung), Yannik Schneeberger, Volker Schnell (Belobigung), Abdullah Sentürk, Ehad Tirit, Artur Trofimenko, Kevin Wolf.

Fachkraft Metall: Tylan Aydin.