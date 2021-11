Erfolgreiche Regattasaison für Jakob Kaufmann

Was, wenn man als achtjähriger Junge gerne segeln lernen, mehr noch, sich mit anderen messen will? Jakob Kaufman aus Spaichingen hat da einen direkten Draht, denn seine Cousine Carla Merkt unterstützt ihn. Jetzt hat er die Regattasaison in der „Optiliga“ beendet.

Der Name kommt vom „Optimist“ – kurz „Opti“. Mit einer Länge von 2,30 Metern, einer Breite von 1,13 Meter und einer Segelfläche von 3,5 Quadratmetern ist dieses Boot sehr einfach zu handhaben und ist die Einstiegsklasse für Kinder von 6 bis 15 Jahren in den Segel- und Regattasport. Es ist eine internationale Jüngstenbootsklasse. Allein in Deutschland haben viele tausend Kinder im Opti das Segeln gelernt und auf Regatten ihr Können bewiesen. Fast alle erfolgreichen Seglerkarrieren haben im Opti begonnen.

Das ist auch das Ziel des achtjährigen Jakob Kaufmann.

In dieser Saison ist Jakob bei insgesamt vier Regatten in der Optiliga Baden-Württemberg auf dem Bodensee an den Start gegangen. Diese Regatten dienen der Vorbereitung auf das leistungsorientierte Segeln. Es sind immer drei Wettfahrten pro Tag mit je 30 Minuten geplant.

Jakob kam durch seine Cousine Carla Merkt zum Segeln. Sie selbst startete bereits auf zwei Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft. In den Jahren 2019, 2020 und 2021 war Carla Co-Trainerin und Teamleaderin des „Opti Team Germany“ und betreute hierbei die besten deutschen Optisegler bei der EM und WM.

Die Teilnahme an einer solchen internationalen Meisterschaft in ein paar Jahren ist das Ziel von Jakob. Dafür trainiert er wöchentlich im Segelclub Bodman, wo Carla seit vielen Jahren erfolgreiche Trainerin ist. Anfang Juni stand dann endlich die erste Regatta für diese Saison auf dem Programm. Die Aufregung und Freude vor dem Leistungsvergleich untereinander war bei allen Kindern groß.

Insgesamt wurden drei Wettfahrten bei leichtem bis mittelmäßigem Wind gesegelt. Jakob konnte sich mit einem Wettfahrtsieg am Ende des Tages einen tollen vierten Gesamtplatz sichern. Es folgten Regatten in Ludwigshafen und Sipplingen, bei welchen Jakob die guten Gesamtplatzierungen sieben und fünf erreichte. Zum Ende der Sommerferien nahm Jakob bereits an seinem ersten Trainingswochenende des Landesseglerverbandes am Stützpunkt in Überlingen teil.

Nun stand noch die letzte Optiliga Regatta für diese Saison an. Das Ziel von Jakob war es, schließlich auf dem Podest zu stehen. Dies schaffte er mit den Plätzen 1 und 3 in den einzelnen Wettfahrten, aus welchen sich ein hervorragender zweiter Gesamtplatz ergab. Sein mächtiger Stolz war ihm anzusehen. Dies war Jakobs letzte Regatta in der Optiliga. Mit großer Vorfreude startet er ab der kommenden Saison in der nächsten Leistungsklasse, diese heißt Opti B.