Erfolgreiche Jugendsportler bekommen Urkunden und Gutscheine

Die Stadt hat am Dienstagabend in der Stadthalle die besten Spaichinger Jugendsportler ausgezeichnet. Eingeladen waren stolze 207 Jungsportler aus mehreren Spaichinger Vereinen, die allermeisten waren gekommen (Alle Namen waren in unserer Dienstagsausgabe veröffentlicht und sind abrufbar unter www.schwaebische.de). 27 von ihnen waren bei Deutschen Meisterschaften erfolgreich gewesen, die anderen auf Landes-, Bezirks- oder Kreisebene. Alle bekamen neben einer Urkunde Gutscheine für das Spaichinger Freibad. Das Schulorchester der Rupert-Mayer-Schule umrahmte die Ehrungen musikalisch.

Die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann dankte den Trainern, „sie leisten einen wesentlichen Beitrag, dass die Jugendsportler ihre Leistung abrufen können“. Diese würden sich „heute ihren verdienten Lohn abholen – denn manchmal müssen sie sich auch selbst besiegen, um zum Training zu gehen“. Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher nannte die Veranstaltung eine „Hommage an alle Leistungsträger der Stadt – ihr macht Marketing für Spaichingen“. Die Zahl der Geehrten zeige, „was die Vereine an Jugendarbeit leisten“. Da die Aula des Spaichinger Gymnasiums zu klein geworden sei für die Sportlerehrung, habe man sich entschlossen, in die Stadthalle zu gehen. Der Bürgermeister dankte auch den Eltern, „die oft ihr Wochenende opfern, um das Leistungstalent ihres Kindes zu fördern“.