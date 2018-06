Erfindergeist erfüllt die Aula des Gymnasiums

8mer) - Das Gymnasium Spaichingen hat zum „Abend der Technik“ geladen: Rund 20 Schülergruppen der Jahrgangsstufe 10 haben dem Publikum ihre NWT-Facharbeiten (Naturwissenschaft und Technik) vorgestellt.

Die Gymnasiasten Kilian Jung und Elias Theodossiou präsentierten in der Aula ihre Version eines Tonabnehmers für akustische Gitarren. Die vielen Weiterentwicklungen bergen vielversprechende Innovationen und Ideen – so kann man den Tonabnehmer von den Erfindern Jung und Theodossiou in das Schallloch der Gitarre einklemmen, ohne dafür Bohrungen an der Gitarre vorzunehmen.

Ein anderes Beispiel für ein Projekt, das bereits realisiert wurde, ist das der drei Schüler Dennis Loran, Felix Klemm und Niklas Horakhdrei. Sie haben eine Lagerneuordnung im Außenlager der Firma Hewi vorgenommen. Hierfür haben die drei das Lager ausgemessen, spezielle Wege ermittelt und eine elektronische Lagerbuchhaltung entwickelt. Das Projekt hat die Firma bereits in die Realität umgesetzt.

Zahlreiche Gäste, Eltern und Lehrer, Vertreter aus den Betrieben und Kooperationspartner waren zugegen und ließen sich an dem Abend die Facharbeiten vorführen und erklären.