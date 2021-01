ENRW unterstützt Fridays for Future

Die Energieversorgung Rottweil (ENRW) unterstützt die Regionalgruppe Spaichingen der Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ mit 24 ausgemusterten PCs und Monitoren. Unter Leitung von Markus Ziegler, Lehrer am Gymnasium Spaichingen, machen die Jugendlichen die Geräte wieder flott. Die Hardware wird dann an Schülerinnen und Schüler verteilt, die bislang über keine Geräte für den Online-Unterricht zu Hause verfügten. Für die Beschaffung von Festplatten, Tastaturen und weiterem Zubehör spendete der regionale Energieversorger außerdem noch einen Geldbetrag.