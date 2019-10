Enttäuscht zeigt sich Enrico Becker (Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Tuttlingen) in einer Pressemitteilung über die „Mutlosigkeit“ der Kreisräte – auch die der SPD-Fraktion.

Bereits in den ersten Wortmeldung hätten sich Kreisräte, die sich für den Erhalt des Standorts Spaichingen eingesetzt haben, die Zustimmung zum ursprünglichen Antrag der CDU vorstellen können. In der ursprünglichen Form habe dieser aus Sicht der Befürworter „auch nicht ganz so schlecht“ ausgesehen, so Becker.

Durch den abgeänderten Antrag der CDU sei der nun gefasste Beschluss zur Klinik-Verlagerung von Spaichingen nach Tuttlingen jedoch „gefühlt noch schwammiger“ formuliert worden, als von der Verwaltung vorgeschlagen, so Enrico Becker.

Bereits zu Beginn der Sitzung habe die CDU ihren eigenen Antrag, die Machbarkeit eines zentralen Standorts zur prüfen, wegen „Unstimmigkeiten“ zurückgezogen. „Möglicherweise“, so schreibt Becker, „hätte ein zentral gelegenes Klinikum nicht nur die Gesundheitsversorgung für den gesamten Kreis verbessert, sondern auch die ohnehin angespannte Verkehrssituation in Tuttlingen entschärft.“

Weiter „aufgeweicht“ worden sei der Beschluss durch den Austausch von „stationären Angeboten“ zu „Betten führenden“, durch den Verbleib zweier Abteilungen „bis auf weiteres“. Zu guter Letzt habe Landrat Bär noch mündlich den zeitnahen Bau des Gebäudes E in den Beschlusstext eingefügt.

Becker fehlt, über alle Parteien hinweg, „der Mut nach Forderungen, Visionen und eventuell auch risikobehafteten Entscheidungen; der Mut und die Kraft, sich auch mal gegen die Verwaltung zu stellen, auch wenn die eigenen Forderungen nicht den Hauch einer Mehrheit finden würden“. Diesen Mut wünsche er sich für „seine“ SPD zurück: „Dafür werde ich mich in der Kreis-SPD, der Fraktion und den Ortsvereinen stark machen“, so Becker.