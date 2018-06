Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hausen ob Verena hat es eine freudige Nachricht gegeben: Endlich ist es da, das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF), auf das die Feuerwehrmänner und -frauen lange Zeit warten. Am 8. Mai wird es bei einem Festakt in der Verenahalle den Bestimmungen übergeben werden.

Zu der fast 30-monatigen Wartezeit kam zusätzlich noch richtiger Frust bei der Abholung im Oktober dazu. Die Beladung des MLF war nicht vollständig und deswegen musste die Truppe wieder warten. Dazu fehlte die komplette Beklebung. Und bereits bei der ersten Übung mit dem neuen Fahrzeug hat sich zusätzlich das Nebengetriebe der Pumpe verabschiedet. Nun ist man auf die große Fete gespannt und freut sich jedenfalls darauf.

Freuen würde sich indessen die ganze Feuerwehr, diesen großen Tag in der neuen Uniform begehen zu können. Kommandant Maurer will deshalb nochmals einen Antrag an die Gemeindeverwaltung stellen.

Geglückt sind indessen alle Einsätze im vergangenen Jahr. Bei der Überlandhilfe mit dem Scheunenbrand in Oberflacht waren zehn Mann im Einsatz. Auch zwei Einsätze zur Insektenumsiedlung konnten erfolgreich gemeistert werden.

Während in vielen Wehren die Ablegung eines Leistungsabzeichens Schwierigkeiten verursacht, konnten vier Wehrmänner in Kooperation mit Kameraden aus Gunningen das Leistungszeichen in Silber erringen. Im Übrigen besitzt die Einsatzabteilung mit zwei Feuerwehrfrauen und 13 -männern einen hohen Ausbildungsstand, was die verhältnismäßig kleine Wehr im Ernstfall wirklich schlagkräftig mache. Ausgebildet sind zehn Atemschutzgeräteträger, sieben Maschinisten, elf Truppführer, vier Gruppen-, zwei Zugführer und fünf Jugendgruppenleiter. Dazu haben 16 Wehrmänner die Ausbildung in der Absturzsicherung.

Die Einsatzabteilung hatte einen Stundenaufwand von 1111 Stunden, die Altersabteilung mit 75 Stunden und die Jugendfeuerwehr mit 574 Stunden.

In der Vorschau wurden bereits 27 feste Termine genannt.

Der stellvertretende Kommandant Volker Kern berichtete von der Stützpunktübung in Dürbheim, Karpfenanliegerübung Gunningen, Rettungsübung mit dem DRK und den 18 Übungsabenden. Die Schwerpunkte bei den Übungsabenden lagen in der Einsatztaktik, Wasserentnahmestellen und Personenrettung. Leider sei erschreckend, dass der Übungsbesuch nur bei 40 Prozent liege. Der Übungsdienst sei gerade für eine kleinere Wehr sehr wichtig, um im Ernstfall das nötige Know how zu besitzen, lautete der Appell zum regelmäßigen Besuch.

Jugendleiter Arian Kurkowski lobte seine inzwischen auf neun Personen angewachsene Jugendfeuerwehr. In 18 Übungsabenden wurde dem Nachwuchs einiges an Wissen vermittelt. Zudem habe sich die Jugendwehr bei mehreren Arbeitsdiensten schon eingebracht. Beim Weihnachtsmarkt konnte so ein ansehnlicher Betrag für die Kasse erwirtschaftet werden. Der Jugendleiter bedankte sich beim Förderverein für die Kostenübernahme bei der Anschaffung der persönlichen Schutzkleidung und den Auslagen beim Zeltlager.

Die Kassenseite zeige eine positive Entwicklung durch die Schrottsammlung und das erfolgreiche Schlachtfest, teilte Kassierer Günter Martin mit. Jürgen Haller und Fritz Maurer bestätigten eine vorzüglich geführte Kasse.

Als Vertreterin vom DRK bestätigte Julia Runge die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. „Schon heute freuen wir uns auf die Großübung Karpfenanlieger“, erklärte Runge.

In den Wahlen konnte Melanie Hardrath zum zweiten Kassenprüfer für fünf Jahre gewonnen werden. Für fleißigen Probenbesuch wurden Reiner Werth, Arian Kurkowski, Volker Kern und Alexander Maurer ausgezeichnet. (al)