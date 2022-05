Elternabend mit Fachfrau für Kinderernährung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aktuell dreht sich im Evangelischen Kindergarten Spaichingen alles um das Jahresthema „Kita auf Esspedition - die Welt spielend erforschen!“. Passend zur Thematik veranstaltete der Kindergarten einen Elternabend.

Referentin Angelika Furrer, Fachfrau für bewusste Kinderernährung (BeKi) ließ im wahrsten Sinne des Wortes die Frühstücksdose rappeln. In einer kurzen theoretischen Darstellung erläuterte Frau Furrer verschieden Einblicke zu dem Thema: Was gehört denn überhaupt in die kindliche Vesperdose? Wie sieht der tatsächliche Tagesbedarf eines Kindergartenkindes aus? Besonders interessant waren die doch deutlich kleineren Mengen an Tagesbedarf eines Kindes als von vielen gedacht.

Zur Übung und Do-it-Yourself-Aufgabe bot der Abend zudem praktischen Einblick für Eltern und Erzieherinnen. In diesem Sinne wurden in der Kindergartenküche in geselliger Runde einige verschiedene Rezepte von Frau Furrer umgesetzt und zubereitet. Es gab eine wahre Vielfalt an Gerichten, von Kräuterbrötchen über einem leckeren Ampelsalat bis hin zu bunten Wraps und vielem mehr. Im Anschluss wurden die Gerichte angerichtet und gemeinsam mit Frau Furrer als auch den Eltern probiert.

Alle Beteiligten, Eltern und pädagogische Fachkräfte des Evangelischen Kindergartens, waren im Anschluss so begeistert, dass in den nächsten Wochen die Rezepte gemeinsam mit den Kindern zubereitet werden und auch schon wurden. Und siehe da, auch den Kleinsten hat es bislang mehr als geschmeckt!