Eltern wählen mit Martina Frech neue Vorsitzende

Das Team des Kindergartens St. Michael hat zum ersten Elternabend in den teilweise renovierten Eingangsbereich des Kindergartens eingeladen. Bewegung kam in die Postenverteilung im Elternbeirat: Martina Frech übernimmt ab sofort das Amt der Vorsitzenden. Heike Rothfuss legt ihr Amt nach zwei Jahren als Vorsitzende nieder und wird im kommenden Kindergartenjahr gemeinsam mit der neu gewählten Vera Strom für die Pressearbeit und die Protokolle zuständig sein.

Brigitte Kamenz verabschiedet sich nach fünf Jahren aus dem Elternbeirat. Ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende wird im kommenden Jahr Susanne Stitzenberger übernehmen. Neu in den Elternbeirat gewählt wurden außerdem Anne Huber und Magda Suci, die gemeinsam mit Magdalena Budkiewicz das Eltern-Café übernehmen. Die Arbeit im Gesamt-Elternbeirat werden Sabrina Staiger und Monja Müller (ebenfalls neu im Amt) erledigen.

Nach einem Rückblick auf das vergangene Jahr und einer Vorschau auf das kommende durch Kindergartenleiterin Maria Stitzenberger stellte sich das Erzieherinnen-Team vor. Dieses veränderte sich durch Ab- und Zugänge im vergangenen Jahr an einigen Stellen. Isabel Kipping, Vorstandsvorsitzende des Trägervereins Katholisches Schulwerk Spaichingen, betonte die wichtige Arbeit im Vorstand. Neuwahlen stehen in diesem Jahr an und es würden noch engagierte Eltern gesucht, die sich gerne an der Vorstandsarbeit beteiligen möchten.

Im Anschluss berichtete die scheidende Vorsitzende Heike Rothfuss über die Aktivitäten im vergangenen Jahr, unter anderem eine Baumpflanzung. Im kommenden Jahr sind wieder einige Feste und Projekte geplant: Neben dem 50-jährigen Jubiläum gibt es wieder das Schulobstprogramm und das Projekt „Five to Eight Media“. Hierbei geht es um einen reflektierten, sinnvollen und altersentsprechenden Einsatz neuer Medien für Kinder ab fünf Jahren in Kindergärten und Schulen.