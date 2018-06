Eltern sollen das Auto stehen lassen

Auf die Gruppendynamik setzen Cathrin Koch und Jana Lodahl – den „Nachahmeffekt“, der Spaichinger Kinder dazu bringen könnte, verstärkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Deshalb können die kindlichen Teilnehmer der Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ vom 17. bis 21. September ihr vorbildliches Tun quasi öffentlich machen – mittels Stempeln, mit denen auf Plakaten in den Klassenzimmern jedes Kind „eintragen kann, wie es zur Schule gekommen ist“. Auch ein „Wegetagebuch“ können die beteiligten Mädchen und Jungen auf freiwilliger Basis führen. Die beiden Frauen vom Gesamtelternbeirat sind optimistisch, dass es schwer „in“ sein wird, mit dem Drahtesel oder per pedes zum Unterricht zu kommen, statt sich von Mama oder Papa zur Schule kutschieren zu lassen.

Bereits 2011 hatte sich der Beirat der Spaichinger Schulen bei der weltweiten Aktionswoche engagiert. Die Resonanz an den Spaichinger Schulen hätte noch größer sein können, meint Beiratsvorsitzende Koch. „Es könnten noch mehr sein dieses Jahr“, hofft sie – und hat gleichzeitig Verständnis für die Schulen, „weil es organisatorisch schwierig für sie ist am Anfang des Schuljahres“. Gleichwohl ist sie guter Dinge, dass speziell am zentralen Aktionstag am Donnerstag, 20. September, konkret auch die Lehrer und Erzieher ihrer Vorbildrolle entsprechen und an diesem Tag „nicht mit dem Auto zur Schule kommen“.